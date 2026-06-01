Furor en las redes: el accesorio que es tendencia absoluta para los hombres este invierno 2026 y que destronó a las bufandas

Desde los pasamontañas de punto reversionados (balaclavas) hasta los diseños con orejas de animales o volúmenes exagerados tipo "Pitufo", la cabeza del hombre pasó a ser el centro de atención absoluto de cualquier outfit urbano.

Furor en las redes: el accesorio que es tendencia absoluta para los hombres este invierno y que destronó a las bufandas

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El invierno de 2026 trajo consigo un cambio de paradigma rotundo en lo que respecta al placard masculino. Mientras que las temporadas pasadas estuvieron marcadas por el minimalismo extremo del "lujo silencioso" y las bufandas de cachemir extra largas, los últimos meses del año consolidaron un fenómeno viral en TikTok e Instagram que rompió con los moldes tradicionales: los gorros raros o de diseño maximalista (weird hats).

Desde los pasamontañas de punto reversionados (balaclavas) hasta los diseños con orejas de animales o volúmenes exagerados tipo "Pitufo", la cabeza del hombre pasó a ser el centro de atención absoluto de cualquier outfit urbano.

Este accesorio, que comenzó a asomarse tímidamente en las pasarelas de las principales capitales de la moda global de la mano de marcas rupturistas, se trasladó a las calles de manera masiva a través del contenido de creadores de tendencias en plataformas digitales. Lo que en otro momento se hubiese considerado una excentricidad, hoy es el ítem más buscado y el que primero agota stock en las tiendas de indumentaria.

Por qué se volvió viral en el segmento masculino El auge de este accesorio responde a una búsqueda de diferenciación dentro de una moda de invierno que, a menudo, tiende a ser homogénea y monótona debido a los abrigos oscuros y los tonos neutros. En un contexto donde los hombres buscan inyectar personalidad a sus conjuntos cotidianos sin recurrir a joyería ostentosa, el gorro maximalista funciona como el remate perfecto.

A diferencia de los gorros de lana lisos tradicionales (beanies) que buscaban camuflarse en el look, los diseños de este invierno apuestan por texturas afieltradas, tejidos artesanales gruesos, parches disruptivos y formas geométricas que desafían la silueta clásica. El algoritmo de las redes sociales premió la audacia visual de estas piezas, convirtiéndolas en el objeto de deseo de la generación Z y los millennials vinculados al streetwear.