San Juan y los recaudos ante el "Súper El Niño": heladas tempranas, invierno cálido y la mirada puesta en las nevadas

Sin duda desde el inicio del otoño San Juan ha pasado por todos los fenómenos climatológicos existentes. Jornadas heladas, crudas como el invierno, con nubosidad y lluvias en algunas zonas; días marcados por agradables temperaturas que obligan a usar manga corta; y hasta heladas tempranas en el campo. Ante la inminencia del fenómeno denominado “Súper El Niño” , la investigadora de climatología, Agustina Albeiro, compartió con DIARIO DE CUYO un análisis en torno a lo que se podría presentar en los próximos meses.

Para entrar en tema, el fenómeno denominado “Súper El Niño” consiste en una alteración de la circulación atmosférica y oceánica en el Pacifico, modificando la distribución de lluvias y temperaturas. Esto se podría traducir en una mayor incidencia de precipitaciones y nevadas para los próximos meses. Ante este escenario, Albeiro detalló que la importancia en la región reviste en las nevadas y su impacto en las próximas mediciones hídricas.

“El último antecedente que tenemos de este fenómeno ocurrió entre el 2015 y 2016. En esos años la primera nevada significativa fue durante la primera semana de julio, que es cuando climatológicamente tenemos la semana más fría del año”, destacó la especialista.

Por el momento los pronósticos no señalan probabilidades de nevada en cordillera en las próximas semanas. Sin embargo, es algo que se va evaluando con cautela y recaudo, teniendo en cuenta que se espera que el fenómeno se de con mayor fuerza entre julio y septiembre, dentro del periodo fuerte de nevadas en cordillera. Que lo acumulado se mantenga en el tiempo será materia de estudio de los especialistas, teniendo en cuenta que, si aumenta la temperatura en superficie, la evaporación podría ser mayor, impactando en los números finales de acumulación hídrica por nevadas.

Heladas tempranas y un invierno cálido, la antesala al Súper El Niño en San Juan

Mientras se continúa en el estudio del avance del fenómeno y su impacto en la región, la especialista destacó que dos factores se hacen presentes en la previa. Por un lado, se encuentran las heladas tempranas y por el otro la proyección de un invierno más cálido en San Juan.

Con relación al primer punto, Albeiro explicó que conforme a los datos la primera helada se espera generalmente sobre la última semana de mayo. Al menos esa es la fecha prevista y sobre las que se basan los productores locales, sin embargo, este año la primera helada en el campo se registró el 10 de mayo, y cursando la última semana de mayo ya se han registrado tres heladas. La especialista remarca de todas maneras que esa estimación es en base a mediciones extraoficiales.

“De aquí al 1 de junio se mantendrán temperaturas máximas y mínimas por encima de lo normal, teniendo en cuenta que venimos registrando hasta la fecha bastantes heladas”, precisó la especialista.

A partir del 21 de junio las temperaturas serán menores debido a que se comenzará a transitar el invierno, o al menos eso es lo que se espera todos los años. Como el “Súper El Niño” estará sobre la región durante los meses más fríos del año, y lo que hace este fenómeno es elevar la temperatura del Pacífico, Albeiro no descarta que estemos ante un invierno más cálido que el registrado en otros momentos. Sobre este punto destacó: “En términos generales se espera un invierno más cálido que lo normal, es lo que vienen anticipando los centros meteorológicos como el Servicio Meteorológico Nacional. Igual no serán tan calurosos, serán un grado a un grado y medio por encima de la mínima promedio. No podemos hablar de temperaturas extremas”.

Y continuó: “En el 2024 tuvimos en la segunda semana de julio una medición de 11 grados bajo cero. El año pasado tuvimos un invierno moderado. Ahora en mayo venimos con registros fríos, bastante por debajo de lo normal. Estamos en temperaturas parecidas al invierno, lo que podría extenderse, registrando probables frentes fríos a mediados de julio”.

De no mediar mayores modificaciones por fuera de las predicciones, a partir de mediados de julio comenzará la curva meteorológica a ascender en temperaturas, encarando para lo que será la primavera. San Juan por tendencia suele tener inviernos en donde la estación no responde de manera disímil a lo que es el aumento de la temperatura a nivel global, a diferencia de lo que sucede con el resto de las estaciones. En ese sentido Albeiro señaló que está pendiente revisar si la tendencia existe o a similar a lo que sucede el resto del año, se observará un aumento en las temperaturas promedio.