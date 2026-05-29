    • 29 de mayo de 2026 - 18:43

    Corte de Justicia: 3.273 alumnos participaron del taller contra la violencia que dicta la Oficina de la Mujer

    Se trata de ‘Aprendiendo a Querer-nos’, una propuesta de la Corte de Justicia que ya visitó a 60 escuelas de la provincia.

    La Corte de Justicia sigue visitando escuelas para dictar el taller contra la violencia.

    La Corte de Justicia sigue visitando escuelas para dictar el taller contra la violencia.

    Foto:

    (Gentileza)

    La Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte de Justicia, continúa trabajando para prevenir distintos tipos de violencia en la adolescencia. En este marco, dictó el Taller ‘Aprendiendo a Querer-nos’ en el Colegio Merceditas de San Martín, una propuesta que ya llegó a más de 3.000 estudiantes y a 60 escuelas de la provincia.

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    De izq a der. El fiscal General, Guillermo Baigorrí; ministro Guillermo De Sanctis; presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur; ministra Adriana García Nieto; ministro Juan José Victoria; ministro Marcelo Lima; defensora General, Mónica Sefair.-

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    Esta vez, fue la Escuela Merceditas de San Martín, en Capital, el escenario donde la Corte de Justicia llevó a cabo una nueva edición del Taller ‘Aprendiendo a Querer-nos’, una iniciativa que lleva adelante el personal de la Oficina de la Mujer y que está destinada a brindarles a los adolescentes algunas herramientas concretas para afrontar problemáticas actuales como el acoso escolar, el uso responsable de redes sociales y los malos tratos.

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    Los alumnos del Colegio Merceditas de San Martín prestaron atención al Taller 'Aprendiendo a Querer-nos', de la Corte de Justicia.

    Los alumnos del Colegio Merceditas de San Martín prestaron atención al Taller 'Aprendiendo a Querer-nos', de la Corte de Justicia.

    Desde la Oficina de la Mujer dijeron que con este taller ya visitaron 60 escuelas de gestión estatal y privada de la provincia, incluso de la periferia, logrando llegar con la capacitación a 3.273 estudiantes. Y que el objetivo es continuar con esta propuesta a todas las instituciones educativas de San Juan.

    La jornada en el Colegio Merceditas de San Martín contó con el cierre de Adriana García Nieto, ministra de la Corte de Justicia y coordinadora de la Oficina de la Mujer y de la Escuela Judicial del Poder Judicial de San Juan, quien invitó a reflexionar sobre la realidad social actual y la necesidad de trabajar desde la prevención, destacando el valor de estos espacios en la etapa formativa de los estudiantes.

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    Adriana García Nieto, ministra de la Corte de Justicia fue la encargada de cerrar la jornada del taller.

    Adriana García Nieto, ministra de la Corte de Justicia fue la encargada de cerrar la jornada del taller.

    El equipo del taller de la Corte de Justicia

    El dictado del taller estuvo a cargo del Equipo Operativo de la Oficina de la Mujer, integrado por Natacha Porolli, Juan Barbera y Amelia Martín; y contó con la participación de la jueza de Paz Letrada de Sarmiento, Dra. María Eugenia Barassi. Acompañaron la actividad el vicedirector del establecimiento educativo, Gustavo Álvarez, junto a la profesora de Orientación y Tutoría, Carolina Carratí.

    Romper estereotipos, la propuesta de la Corte de Justicia

    El objetivo del taller ‘Aprendiendo a Querer-nos’, que brinda la Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte de Justicia de San Juan, es abordar distintas problemáticas como acoso escolar, mal uso de las redes sociales y malos tratos, facilitando herramientas para que los jóvenes adquieran el conocimiento necesario para mantener relaciones sanas en sus vidas y aprendan a valorarse, encontrarse y quererse. Mediante estas charlas se busca reflexionar, dialogar e intercambiar ideas para promover una vinculación basada en el buen trato, el respeto y la igualdad de género, contribuyendo así al desarrollo de relaciones de noviazgo sin violencia y a la construcción de proyectos de vida alejados de estereotipos y mandatos de género tradicionales.

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