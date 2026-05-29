Corte de Justicia: 3.273 alumnos participaron del taller contra la violencia que dicta la Oficina de la Mujer

Se trata de ‘Aprendiendo a Querer-nos’, una propuesta de la Corte de Justicia que ya visitó a 60 escuelas de la provincia.

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La Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte de Justicia, continúa trabajando para prevenir distintos tipos de violencia en la adolescencia. En este marco, dictó el Taller ‘Aprendiendo a Querer-nos’ en el Colegio Merceditas de San Martín, una propuesta que ya llegó a más de 3.000 estudiantes y a 60 escuelas de la provincia.

Esta vez, fue la Escuela Merceditas de San Martín, en Capital, el escenario donde la Corte de Justicia llevó a cabo una nueva edición del Taller ‘Aprendiendo a Querer-nos’, una iniciativa que lleva adelante el personal de la Oficina de la Mujer y que está destinada a brindarles a los adolescentes algunas herramientas concretas para afrontar problemáticas actuales como el acoso escolar, el uso responsable de redes sociales y los malos tratos.

image Los alumnos del Colegio Merceditas de San Martín prestaron atención al Taller 'Aprendiendo a Querer-nos', de la Corte de Justicia.

Desde la Oficina de la Mujer dijeron que con este taller ya visitaron 60 escuelas de gestión estatal y privada de la provincia, incluso de la periferia, logrando llegar con la capacitación a 3.273 estudiantes. Y que el objetivo es continuar con esta propuesta a todas las instituciones educativas de San Juan.

La jornada en el Colegio Merceditas de San Martín contó con el cierre de Adriana García Nieto, ministra de la Corte de Justicia y coordinadora de la Oficina de la Mujer y de la Escuela Judicial del Poder Judicial de San Juan, quien invitó a reflexionar sobre la realidad social actual y la necesidad de trabajar desde la prevención, destacando el valor de estos espacios en la etapa formativa de los estudiantes.