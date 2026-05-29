    • 29 de mayo de 2026 - 10:32

    Policía de San Juan: en dos años, la Escuela de Conductores capacitó a 280 efectivos en manejo responsable

    La Escuela de Conductores de la Policía de San Juan celebró su 11° aniversario con nuevos efectivos capacitados.

    La Escuela de Conductores de la Policía de San Juan celebró su 11º aniversario con la capacitación de 19 nuevos efectivos.

    La Escuela de Conductores de la Policía de San Juan celebró su 11º aniversario con la capacitación de 19 nuevos efectivos.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    La Escuela de Conductores dependiente de la Dirección D6 de la Policía de San Juan, conmemoró este viernes 29 de mayo su 11° aniversario con un acto institucional en el que se entregaron los certificados correspondientes al Curso de Conductores Profesionales N°62.

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    En total, 19 efectivos de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) finalizaron la capacitación, orientada a la profesionalización y mejora continua de las fuerzas de seguridad. Durante el acto oficial por el aniversario de la Escuela de Conductores recibieron los cerficados de finalización, mientras que los instructores del área recibieron un reconocimiento a su trabajo. De esta manera, en dos años, la Escuela de Formación y Perfeccionamiento para Conductores de Vehículos Oficiales capacitó un total de 280 efectivos.

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    El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, particip&oacute; del acto por el 11&ordm; aniversario de la Escuela de Conductores de la Polic&iacute;a de San Juan.

    El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, participó del acto por el 11º aniversario de la Escuela de Conductores de la Policía de San Juan.

    Trayectoria y compromiso de la Escuela de Conductores

    El encargado de la escuela, José Luna, destacó la importancia de la fecha al señalar que "cumplir años significa consolidar una trayectoria de compromiso y responsabilidad". Además, detalló que en los últimos dos años se capacitaron 280 cursantes que hoy se desempeñan como conductores profesionales de motocicletas y automóviles oficiales bajo estrictos criterios de prevención y conducción consciente.

    El acto fue encabezado por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, quien instó a los efectivos a "seguir por el camino de la construcción de la seguridad, con el trabajo colaborativo interfuerzas" y destacó que "los efectivos pusieron un ladrillo más en estos 11 años de historia de la escuela".

    Por su parte, el jefe de la Policía de San Juan, Néstor Álvarez, felicitó a los instructores y recordó la enorme responsabilidad que implica esta tarea: "Ante una emergencia lo importante es llegar con prevención; conducir un vehículo oficial lleva la responsabilidad de cuidar la seguridad personal, la de los compañeros y la de terceros".

    Conducción responsable y segura

    Esta capacitación conjunta entre policías y penitenciarios forma parte de la política de formación permanente impulsada por el Gobierno de San Juan, con el objetivo de contar con personal idóneo y preparado para actuar de manera responsable en cada intervención vial.

    La Escuela de Conductores tiene como objetivo capacitar a conductores de motocicletas y automóviles oficiales bajo criterios de responsabilidad, prevención y conducción consciente. Desde la institución remarcaron que conducir un vehículo oficial no sólo implica manejar, sino también cuidar la vida propia y la de los demás durante el servicio.

    La actividad contó además con la presencia de la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; el subjefe de Policía, Germán Videla; la subdirectora del SPP, Norma Iragorre; y miembros de la Plana Mayor de ambas instituciones.

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