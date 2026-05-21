Día de la Patria en los departamentos: habrá desde cabalgatas hasta locro gratis para celebrar

Se aproxima el Día de la Patria y los departamentos ya se preparan para celebrar esta fecha tan importante junto a las familias. Habrá desde vigilias hasta cabalgatas para conmemorar el 216º aniversario de la Revolución de Mayo . Las actividades arrancarán desde este viernes 22 de mayo y se sumará n al desfile oficial del lunes 25 de mayo.

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Las actividades para celebrar el Día de la Patria arrancarán desde el viernes 22 de Mayo:

Las actividades departamentale se sumarán al desfile oficial del 25 de mayo para celebrar el Día de la Patria.

Los vecinos de Rivadavia tendrán dos días de actividades gratuitas para celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo:

Los vecinos de San Martín vivirán la vigilia del Día de la Patria con una noche llena de tradición, música y cultura.

Fecha: 24 de mayo.

24 de mayo. Horario: desde las 21,30.

desde las 21,30. Lugar: Casa de la Historia y la Cultura.

Casa de la Historia y la Cultura. Actividades: actuación de artistas y academias de danzas locales.

actuación de artistas y academias de danzas locales. Entrada: libre y gratuita.

En Rawson

Los vecinos podrán celebrar el Día de la Patria con una tarde llena de cultura, tradición y alegría para toda la familia:

Fecha: sábado 23 de mayo.

sábado 23 de mayo. Lugar: Polideportivo de la Asociación Civil Cuesta del Viento (Calle Gral. Acha e Iglesia, Barrio Cuesta del Viento).

Polideportivo de la Asociación Civil Cuesta del Viento (Calle Gral. Acha e Iglesia, Barrio Cuesta del Viento). Hora: de 15 a 20.

de 15 a 20. Actividades: música en vivo, actuación de academias de danzas y de la Banda de la Policía de San Juan, actividades recreativas, feria de emprendedores, y sopaipillas y chocolate para compartir.

música en vivo, actuación de academias de danzas y de la Banda de la Policía de San Juan, actividades recreativas, feria de emprendedores, y sopaipillas y chocolate para compartir. Entrada: libre y gratuita.

En Albardón

La celebración del Día de la Patria se realizará por adelantado y con una Gala Patria:

Viernes 22 de Mayo: desde las 21, comenzará la Gala Patria en el Cine Teatro Albardón que incluirá la actuación de la banda ‘La Quimera’. La apertura se realizará en la puerta del teatro junto a instituciones y toda la comunidad, bailando el Pericón Nacional. Entrada libre y gratuita.

desde las 21, comenzará la Gala Patria en el Cine Teatro Albardón que incluirá la actuación de la banda ‘La Quimera’. La apertura se realizará en la puerta del teatro junto a instituciones y toda la comunidad, bailando el Pericón Nacional. Entrada libre y gratuita. Domingo 24 de mayo: desde las 17 comenzarán las actividades en el Parque Latinoamericano para celebrar el Día de la Patria. Habrá Feria de Artesanos Permanentes y actuación de bandas en vivo. Entrada libre y gratuita.

En Ullum

Este lunes 25 de mayo, los vecinos de Ullum celebrarán el Día de la Patria a pura tradición con diferentes actividades que arrancarán desde temprano y con entrada gratuita:

A las 9: se realizará la Cabalgata Patria junto a las agrupaciones gauchas Pancho Salinas, Gauchos de Ullum y Marcelo Montaña, con salida desde la Plaza del Encuentro y finalización con Peña Patria en la Plaza Paz y Amistad, del Barrio Higueritas II, Villa Aurora.

se realizará la Cabalgata Patria junto a las agrupaciones gauchas Pancho Salinas, Gauchos de Ullum y Marcelo Montaña, con salida desde la Plaza del Encuentro y finalización con Peña Patria en la Plaza Paz y Amistad, del Barrio Higueritas II, Villa Aurora. A las 9,30: se llevará a cabo el Tedeum en el Templo Parroquial.

se llevará a cabo el Tedeum en el Templo Parroquial. A las 12: los vecinos compartirán el acto protocolar en la Plaza “Paz y Amistad - Agente Evelyn Janet Vera Palma”, con la presentación de grupos artísticos, ballet, ranchos típicos, paseo de artesanos y chocolate patrio.

En Valle Fértil

A las 8: acto de izamiento del Pabellón Nacional, en la Plaza Principal.

acto de izamiento del Pabellón Nacional, en la Plaza Principal. A las 10: Solemne Tedeum.

Solemne Tedeum. A las 10,30: desfile cívico.

desfile cívico. A las 12,30: peña parroquial.

En Iglesia

Los vecinos de Iglesia podrán participar del acto oficial por el 216° Aniversario de la Revolución de Mayo con chocolate incluido: