    • 21 de mayo de 2026 - 12:15

    Santa Lucía celebró el 25 de Mayo con el tradicional desfile de los jardines municipales

    La actividad fue presenciada por el gobernador Marcelo Orrego y reunió a más de 380 niños y niñas del departamento

    Santa Lucía celebró el 25 de Mayo con el tradicional desfile de los jardines municipales

    Santa Lucía celebró el 25 de Mayo con el tradicional desfile de los jardines municipales

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    En el marco de los festejos por el 25 de Mayo, el tradicional desfile de los alumnos de los jardines de infantes de la Municipalidad de Santa Lucía volvió a llenar de color, música y emoción las calles del departamento.

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    La actividad fue presenciada por el gobernador Marcelo Orrego, quien estuvo acompañado por el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego. La celebración reunió a los 380 niños y niñas, junto a docentes, auxiliares y familias que acompañaron esta jornada patriótica, considerada una de las más representativas y emotivas del departamento.

    Con vestimentas tradicionales, banderas argentinas y escarapelas, los pequeños protagonizaron el desfile que cada año fortalece el sentido de pertenencia, la identidad cultural y la integración entre las instituciones educativas y las familias santaluceñas.

    Durante la actividad, el gobernador destacó el valor de mantener vivas las tradiciones patrias y expresó: "Recordé la importancia de honrar la esperanza y la convicción de libertad de 1810, usando símbolos como la escarapela y celebrando el 25 de Mayo para mantener nuestra identidad".

    Este desfile se ha consolidado como un encuentro esperado por toda la comunidad, no solo por su significado educativo y cultural, sino también porque promueve valores de unión, participación y encuentro entre generaciones.

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