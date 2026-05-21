Ambiente lanza una guía educativa para descubrir a los mamíferos del Parque Sarmiento a través de sus huellas

Ambiente presentó oficialmente la “Guía para la identificación de huellas de mamíferos del Área Protegida Parque Provincial Presidente Sarmiento y zonas cercanas” . Esta innovadora publicación, desarrollada en un esfuerzo conjunto con la Fundación AZARA y la Fundación EOS , se presenta como una herramienta pedagógica y de conservación única para San Juan.

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El principal objetivo de este proyecto es acercar a los sanjuaninos al conocimiento profundo de la fauna silvestre que habita esta área protegida. A través de la observación de sus huellas, rastros y señales en el entorno, la guía propone una interacción respetuosa y educativa con la naturaleza, y estará disponible de forma online para que cualquier interesado pueda consultarla y descargarla desde su dispositivo.

A partir de este jueves 21 de mayo, la guía de huellas de mamíferos del Parque Sarmiento estará disponible vía online.

Esta nueva publicación no es un hecho aislado, sino que forma parte de las políticas estratégicas que la Secretaría de Ambiente implementa para fortalecer la educación ambiental en la región. Al promover el vínculo directo de la comunidad con las áreas protegidas provinciales, se busca generar una mayor conciencia colectiva sobre la urgencia de preservar la rica biodiversidad de San Juan.

Uno de los mayores atractivos de la guía es que enseña a los visitantes a reconocer la esencia de los animales sin molestarlos en su hábitat . Dado que muchos mamíferos son de hábitos nocturnos o evasivos, el rastreo de huellas se convierte en la manera perfecta de conectar con ellos de forma consciente y respetuosa.

La propuesta busca que cada caminata por el Parque Sarmiento deje de ser un simple paseo y se transforme en una verdadera experiencia de aprendizaje y exploración científica.

huella4A La nueva guia de Ambiente incluye ilustración a color de cada especie de mamifero que habita el Parque Sarmiento y de sus huellas.

Especies emblemáticas que se podrá identificar

La guía incluye ilustraciones detalladas de las huellas de las patas e información técnica sobre las especies más importantes de la fauna sanjuanina, tales como:

El puma

El zorro colorado

El gato montés

El guanaco (asociado a la precordillera)

(asociado a la precordillera) El coipo (habitante clave del humedal)

Cada apartado no sólo detalla la forma de la pisada, sino que explica el rol fundamental que cumple cada especie en el equilibrio del ecosistema.

El impacto de la fauna doméstica y las especies exóticas

Un punto valioso de esta publicación es la inclusión de información sobre fauna doméstica y especies exóticas. A través de este material, los lectores podrán comprender el impacto real y las consecuencias negativas que determinadas prácticas humanas generan sobre los animales silvestres y los recursos naturales de las áreas protegidas.

Con el lanzamiento de esta herramienta online, la Secretaría de Ambiente, la Fundación Azara y la Fundación EOS consolidan su compromiso con el patrimonio natural, brindando recursos gratuitos para que más sanjuaninos conozcan, valoren y cuiden el medio ambiente de su provincia. Esta guía está disponible desde hoy en la página oficial de Gobierno (www.sisanjuan.gob.ar)

huella2 La nueva guía contiene información e ilustración de las 15 especies de mamíferos que hay en el Parque Sarmiento.

Parque Sarmiento: un oasis en Zonda

Ubicado en el departamento Zonda, el Parque Provincial Presidente Sarmiento es uno de los pulmones ecológicos y espacios naturales más importantes de San Juan. Cuenta con una superficie de 748 hectáreas que conservan un ambiente típico de precordillera, junto con un sector de humedal temporario que recibe aportes del Dique de Ullum y del río San Juan. Su geografía destaca por combinar dos ecosistemas clave:

Ambientes de precordillera: Zonas áridas que albergan especies adaptadas a la altura y la escasez de agua.

Zonas áridas que albergan especies adaptadas a la altura y la escasez de agua. Sectores de humedal temporario: Humedales que sustentan un ecosistema único y dinámico, atrayendo a una gran variedad de animales.

Además de su rol crucial en la conservación biológica, este parque cumple una función social y educativa invaluable, recibiendo cada año a cientos de estudiantes, turistas e investigadores que recorren sus senderos para aprender sobre el entorno sanjuanino.