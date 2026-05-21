Tribuna Segura: San Juan aplicará la restricción a deudores alimentarios en eventos nacionales

Días atrás en el Boletín Oficial Nacional se oficializó la modificación en el Programa Tribuna Segura , que restringe el ingreso a las canchas a personas con diferentes antecedentes policiales. En esta oportunidad, se suman al grupo los deudores alimentarios . En ese contexto, desde la Secretaría de Seguridad de San Juan informaron cómo será la aplicación de la nueva disposición en la provincia.

El Gobierno restringió el ingreso a las canchas de los deudores alimentarios: "El que no cumple con sus hijos, afuera"

Fue el titular del área, Enrique Delgado, quien aseguró que por el momento Tribuna Segura para deudores alimentarios se aplicará en los eventos deportivos de carácter nacional que se lleven a cabo en la provincia, como por ejemplo los partidos de San Martín por la Primera Nacional. De esta manera los morosos alimentarios se suman a las personas que cuentan con antecedentes vinculados a delitos en contexto de eventos deportivos conductas violentas y contravenciones relacionadas con los espectáculos, y que tienen limitado el ingreso a las canchas que aplican el programa.

Con relación a los eventos deportivos de carácter provincia, Delgado aseguró que es una medida que está en análisis por estas horas. “En San Juan se está analizando porque participa lo que es el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Seguridad. No hay una decisión tomada, se está analizando. En los eventos provinciales no hay disposición para limitar el ingreso”, destacó el funcionario en los micrófonos de Radio Colón.

Y continuó: “Está en análisis porque el objetivo es no cometer injusticias, y hay que ver la base de datos como está, no vaya a ser cosa por copiar una acción de nación cometamos más daño que ejecutar una medida acertada”.

De esta manera, al menos en San Juan el alcance de las nuevas disposiciones de Tribuna Segura solo se implementará por el momento en los eventos deportivos de índole nacional.

Registro de Deudores Alimentarios de San Juan: más de 550 personas, pero no todos son progenitores

En la provincia existe el Registro de Deudores Alimentarios de San Juan, que es operado bajo la órbita del Poder Judicial. Durante una nota que realizó este medio en febrero de este año el titular de la Dirección de Control de Gestión y Calidad Judicial de la provincia, Marcelo Pintos explicó que hasta el momento contaban con 551 personas en el registro. Conforme los datos actualizados, el número ascendió a 573 en abril.

Una de las particularidades del registro es que no todas las personas que forman parte del mismo son progenitores. Esto se debe a que, si la persona que se encuentra involucrada en la causa por cuota alimentaria no cuenta con la espalda financiera para hacer frente a la demanda, se incorporan familiares del demandado al registro.

Es precisamente sobre este punto en el que hace foco el análisis al que se refería Delgado, ya que no sería justo que una persona que no tienen una demanda directa por alimento vea impedido su ingreso a una cancha por figurar en el registro en nombre de otra persona.

Tribuna Segura y su implementación en San Juan

Desde hace años se viene hablando del programa que busca limitar el ingrese a las chanchas a personas en conflicto con la ley. Si bien gran parte de los controles bajo el programa se hicieron en eventos deportivos de índole nacional, la primera aplicación en la Liga Sanjuanina de Fútbol fue en marzo de este año, durante un encuentro entre Sportivo Desamparados y Trinidad.

En su momento el operativo contó con la participación e 50 efectivos de las direcciones D3 y D8, junto a personal del GAM, Infantería, GERAS y distintas comisarías. El despliegue permitió ordenar el ingreso al estadio y acompañar el desarrollo del partido con mayor control.

Si bien se continúa con este tipo de controles, solo se restringe el ingreso a quienes tengan antecedentes de violencia, quienes cuenten con un pedido provincial o nacional de captura o registren algún inconveniente sin resolver en la Justicia, o personas que hayan tenido problemas con el derecho a admisión. Por el momento los deudores alimentarios podrán ingresar a las canchas, mientras se avanza en el estudio sobre cómo aplicar la disposición nacional en San Juan.