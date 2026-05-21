    • 21 de mayo de 2026 - 07:15

    Así estará el tiempo en San Juan este jueves 21 de mayo: se anuncia una máxima de 16°C

    Así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional.

    Pronóstico del clima en San Juan

    Pronóstico del clima en San Juan

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Jornada fresca tendrá San Juan este jueves 21 de mayo, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. La jornada se presentará fresca por la mañana y agradable hacia la tarde, con cielo mayormente nublado en las primeras horas y mejoras parciales con el correr del día.

    Leé además

    tribuna segura: san juan aplicara la restriccion a deudores alimentarios en eventos nacionales, pero no hay definiciones en los partidos locales

    Tribuna Segura: San Juan aplicará la restricción a deudores alimentarios en eventos nacionales, pero no hay definiciones en los partidos locales
    El Gobierno oficializó los beneficios en las tarifas de gas para “zonas frías”

    Diputados aprobó los cambios en Zona Fría: cómo puede ser el impacto en San Juan

    La temperatura mínima será de 5 grados, mientras que la máxima alcanzará los 16 °C, en un contexto de tiempo estable y sin probabilidades de lluvia. Durante la mañana predominarán las nubes, aunque por la tarde se espera un cielo parcialmente nublado y mejores condiciones para actividades al aire libre.

    El viento será muy leve, entre 0 y 2 km/h, con dirección predominante del sudoeste, por lo que no se esperan ráfagas importantes ni cambios bruscos en las condiciones. Hacia la noche continuará el tiempo estable, con nubosidad variable y una temperatura cercana a los 10 grados.

    Para el resto de los días se esperan condiciones similares, viernes y sábado la máxima será de 15°C, mientras que el domingo la temperatura máxima alcanzará los 18°C.

    Pronóstico del tiempo en San Juan:

    aaaaasssssss

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La inteligencia artificial aplicada a las tasaciones y la llegada de firmas interesadas en invertir en San Juan estarán entre los ejes centrales.

    San Juan espera más de 200 asistentes en el Congreso FIRA Joven, con foco en inversiones e inteligencia artificial

    Miss Universo Argentina 2026 cuenta entre sus participantes a la sanjuanina Guadalupe, que hoy recibió su banda oficial como candidata.

    Miss Universo Argentina: todavía se puede votar a la sanjuanina Guadalupe Sánchez Zito

    Regreso. Lucas Cavallero volverá a dirigir a San Martín en esta primera rueda de la Primera Nacional.

    San Martín: Lucas Cavallero vuelve a San Juan para dirigir el clásico ante Maipú

    Dólar blue

    El dólar blue cerró en baja mientras que el Banco Central volvió a comprar dólares: a cuánto cerró en San Juan