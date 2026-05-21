Así estará el tiempo en San Juan este jueves 21 de mayo: se anuncia una máxima de 16°C

Jornada fresca tendrá San Juan este jueves 21 de mayo, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. La jornada se presentará fresca por la mañana y agradable hacia la tarde, con cielo mayormente nublado en las primeras horas y mejoras parciales con el correr del día.

La temperatura mínima será de 5 grados, mientras que la máxima alcanzará los 16 °C, en un contexto de tiempo estable y sin probabilidades de lluvia. Durante la mañana predominarán las nubes, aunque por la tarde se espera un cielo parcialmente nublado y mejores condiciones para actividades al aire libre.

El viento será muy leve, entre 0 y 2 km/h, con dirección predominante del sudoeste, por lo que no se esperan ráfagas importantes ni cambios bruscos en las condiciones. Hacia la noche continuará el tiempo estable, con nubosidad variable y una temperatura cercana a los 10 grados.

Para el resto de los días se esperan condiciones similares, viernes y sábado la máxima será de 15°C, mientras que el domingo la temperatura máxima alcanzará los 18°C.

Pronóstico del tiempo en San Juan: aaaaasssssss Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.