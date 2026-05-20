El dólar blue cerró en baja mientras que el Banco Central volvió a comprar dólares: a cuánto cerró en San Juan

Las reservas internacionales subieron en 393 millones de dólares. De esta manera cerraron la jornada con un total de 46.583 millones de dólares . El dólar blue cerró en baja este miércoles 20 de mayo . La divisa paralela cayó $5 respecto al cierre de la jornada anterior. En San Juan se mantuvo con respecto al cierre del martes.

El dólar oficial tuvo su primera baja semanal en mayo mientras que el dólar blue subió $10 en San Juan

El dólar oficial subió por segunda jornada al hilo y se acercó a máximos de mayo

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1430 y se compró a $1410. En San Juan, en tanto cerró en $1.370 para la compra y $1470 para la venta

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1432,60.

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1487,80.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1489,20 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1846.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1420 según el promedio de los principales bancos. El dólar mayorista se ubicó en $1398 por unidad, según Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 328 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 393 millones de dólares y cerraron en 46.583 millones.