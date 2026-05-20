    • 20 de mayo de 2026 - 18:12

    El dólar blue cerró en baja mientras que el Banco Central volvió a comprar dólares: a cuánto cerró en San Juan

    El dólar blue bajó $5, mientras el Banco Central compró USD 328 millones y las reservas subieron USD 393 millones.

    Dólar blue

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las reservas internacionales subieron en 393 millones de dólares. De esta manera cerraron la jornada con un total de 46.583 millones de dólares. El dólar blue cerró en baja este miércoles 20 de mayo. La divisa paralela cayó $5 respecto al cierre de la jornada anterior. En San Juan se mantuvo con respecto al cierre del martes.

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    Dólar blue

    Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1430 y se compró a $1410. En San Juan, en tanto cerró en $1.370 para la compra y $1470 para la venta

    Dólar MEP

    Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1432,60.

    Dólar Contado con Liquidación

    Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1487,80.

    Dólar Cripto

    Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1489,20 en promedio.

    Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

    La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1846.

    Dólar Oficial

    El dólar minorista quedó en $1420 según el promedio de los principales bancos. El dólar mayorista se ubicó en $1398 por unidad, según Rava Bursátil.

    Balance del Banco Central

    El Banco Central compró 328 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 393 millones de dólares y cerraron en 46.583 millones.

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