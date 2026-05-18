El dólar oficial subió por segunda jornada al hilo y se acercó a máximos de mayo

El dólar mayorista subió por segunda jornada consecutiva este lunes y se acercó a máximos de mayo. El tipo de cambio oficial atraviesa un período de relativa estabilidad en la Argentina , sostenido por el fuerte ingreso de divisas del agro, emisiones corporativas y la continuidad del carry trade . Sin embargo, distintas consultoras económicas y analistas del mercado advierten que el escenario podría modificarse en el segundo semestre , con mayores presiones cambiarias y un eventual rebote del tipo de cambio oficial.

El dólar blue encadenó seis ruedas sin bajas y va camino a su primera suba semanal en casi un mes

El dólar oficial tuvo su primera baja semanal en mayo mientras que el dólar blue subió $10 en San Juan

En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó $3 a $1.397 para la venta . Así, la cotización se mantuvoe lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —hoy en $1.736,61—, con una brecha del 24,3%.

En tanto, los contratos de futuros anotan bajas generalizadas en los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.403,5 para fines de mayo.

En el segmento minorista, el dólar subió se sostiene a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA) . Así, el dólar tarjeta se posiciona ahora a $1.846. Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA , el dólar se ubicó en un promedio ponderado de $1.416,75.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.416,75 y el contado con liquidación (CCL) a $1.488,65. En el mercado informal, el dólar blue se vuelve a ubicar a $1.415 para la venta este lunes, mientras que en San Juan se mantuvo como el último viernes: $1.460 para la venta.

Las proyecciones surgen en un contexto internacional marcado por la tensión en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. La persistencia del conflicto entre Irán, EEUU e Israel volvió a impulsar el precio internacional del petróleo y elevó la cautela en los mercados financieros globales.

En paralelo, el mercado argentino sigue de cerca el comportamiento del dólar oficial, que permanece debajo de los $1.400 pese a una inflación acumulada que continúa superando ampliamente el ritmo de depreciación cambiaria. Según distintos análisis privados, la situación cambiaria comienza a consolidarse como uno de los principales desafíos del esquema económico actual.

A cuánto espera el mercado que se vaya el dólar en el segundo semestre

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, las consultoras y bancos proyectan un dólar oficial cercano a los $1.676 para diciembre de 2026, mientras que el Top 10 de analistas espera una cotización algo menor, en torno a los $1.611.

En el corto plazo, sin embargo, el mercado sigue viendo factores que sostienen la calma cambiaria. Entre ellos aparece la fuerte liquidación de exportaciones del agro, el ingreso de dólares provenientes de emisiones de obligaciones negociables (ONs) y el atractivo financiero de las tasas en pesos frente a la evolución del dólar.

"El excedente de oferta de dólares en el mercado de cambios es lo que le permite al BCRA comprar muchos dólares mientras el tipo de cambio baja", explicó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien además remarcó que parte de esos flujos provienen de empresas que emiten deuda en dólares para financiar inversiones y luego liquidan esas divisas en el mercado local.

Aun así, las consultoras advierten que la dinámica podría cambiar hacia la segunda mitad del año. Desde FMyA señalaron que esperan "un rebote moderado del dólar" impulsado por una menor oferta del agro y una mayor demanda de cobertura por parte de ahorristas e importadores.

En la misma línea, EconViews advirtió que el esquema actual depende fuertemente del dólar como ancla inflacionaria y cuestionó la falta de señales claras de política monetaria por parte del Banco Central. Según la consultora, la estabilidad cambiaria actual se sostiene principalmente por el tipo de cambio y el estancamiento de salarios, aunque alertó que una eventual corrección del atraso cambiario podría volver a acelerar la inflación.

Además, el escenario externo comienza a sumar presión sobre los mercados emergentes. La suba de las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU, que ya rondan el 4,6%, vuelve más atractivos los activos norteamericanos y reduce el apetito por deuda regional.

En ese marco, los analistas consideran que el Gobierno necesitará sostener la acumulación de reservas y mantener controladas las expectativas cambiarias en un año donde la dinámica electoral hacia 2027 también empieza a influir sobre las decisiones de cobertura de los inversores.

La discusión de fondo sigue siendo si el esquema cambiario actual podrá sostenerse cuando disminuya la oferta estacional de divisas y aumente la demanda de dólares financieros y comerciales en la segunda parte del año.