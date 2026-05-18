Black Week, descuentos de hasta el 40% en mayoristas: estos son los locales adheridos en San Juan

La iniciativa impulsada por CADAM se extenderá hasta el 24 de mayo e incluirá promociones en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería en más de 200 locales físicos y tiendas online de todo el país.

Las ofertas serán hasta el 24 de mayo.

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Los supermercados mayoristas de todo el país lanzarán desde este lunes y hasta el domingo 24 de mayo una nueva edición de la “Black Week Nacional”, una semana de promociones y descuentos especiales con rebajas de hasta el 40% en productos de consumo masivo.

La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y surge luego de la reciente realización del Hot Sale. Según explicaron desde la entidad, el objetivo es “combatir la inflación” y estimular el consumo tanto del público general como de los comercios de proximidad.

En esta primera edición del año participarán alrededor de 200 locales mayoristas adheridos, entre sucursales físicas y tiendas online, que ofrecerán promociones en alimentos, bebidas, artículos de limpieza y productos de perfumería.

Desde CADAM señalaron que el “Black Mayorista” representa “un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo”, en un contexto marcado por la desaceleración inflacionaria y la caída de ventas.

En ese sentido, destacaron que la inflación de abril fue del 2,6% mensual, el índice más bajo desde noviembre de 2025, según datos difundidos por el INDEC.