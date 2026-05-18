Black Week, descuentos de hasta el 40% en mayoristas: estos son los locales adheridos en San Juan

Los supermercados mayoristas de todo el país lanzarán desde este lunes y hasta el domingo 24 de mayo una nueva edición de la “Black Week Nacional”, una semana de promociones y descuentos especiales con rebajas de hasta el 40% en productos de consumo masivo.
La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y surge luego de la reciente realización del Hot Sale. Según explicaron desde la entidad, el objetivo es “combatir la inflación” y estimular el consumo tanto del público general como de los comercios de proximidad.
En esta primera edición del año participarán alrededor de 200 locales mayoristas adheridos, entre sucursales físicas y tiendas online, que ofrecerán promociones en alimentos, bebidas, artículos de limpieza y productos de perfumería.
Desde CADAM señalaron que el “Black Mayorista” representa “un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo”, en un contexto marcado por la desaceleración inflacionaria y la caída de ventas.
En ese sentido, destacaron que la inflación de abril fue del 2,6% mensual, el índice más bajo desde noviembre de 2025, según datos difundidos por el INDEC.
La cámara empresaria aclaró además que cada empresa adherida definirá qué productos incluirá y qué porcentaje de descuento aplicará durante la semana promocional.
Los consumidores podrán consultar el listado completo de mayoristas adheridos y sus respectivas promociones a través del sitio web oficial de CADAM, donde también figuran las direcciones de los locales y tiendas virtuales participantes.
Estos son los comercios que adhieren en San Juan según el sitio de CADAM
-MAKRO
Rawson
Ruta Nacional N° 40 y Cano
https://makro.com.ar/
-BASUALDO
San Juan
Av. Guillermo Rawson Sur 1402
Basualdo Mayorista | Instagram, Facebook | Linktree
-AMERICA MAYORISTA S.A.
HIPOLITO YRIGOYEN 1515- Santa Lucía
https://www.americamayorista.com/quienessomos
-YAGUAR
Acceso este, entre Circunvalación y monumento al Gaucho
https://www.yaguar.com.ar/