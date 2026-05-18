    • 18 de mayo de 2026 - 13:50

    Black Week, descuentos de hasta el 40% en mayoristas: estos son los locales adheridos en San Juan

    La iniciativa impulsada por CADAM se extenderá hasta el 24 de mayo e incluirá promociones en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería en más de 200 locales físicos y tiendas online de todo el país.

    Las ofertas serán hasta el 24 de mayo.

    Las ofertas serán hasta el 24 de mayo.

    Foto:

    Los supermercados mayoristas de todo el país lanzarán desde este lunes y hasta el domingo 24 de mayo una nueva edición de la “Black Week Nacional”, una semana de promociones y descuentos especiales con rebajas de hasta el 40% en productos de consumo masivo.

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    La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y surge luego de la reciente realización del Hot Sale. Según explicaron desde la entidad, el objetivo es “combatir la inflación” y estimular el consumo tanto del público general como de los comercios de proximidad.

    En esta primera edición del año participarán alrededor de 200 locales mayoristas adheridos, entre sucursales físicas y tiendas online, que ofrecerán promociones en alimentos, bebidas, artículos de limpieza y productos de perfumería.

    Desde CADAM señalaron que el “Black Mayorista” representa “un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo”, en un contexto marcado por la desaceleración inflacionaria y la caída de ventas.

    En ese sentido, destacaron que la inflación de abril fue del 2,6% mensual, el índice más bajo desde noviembre de 2025, según datos difundidos por el INDEC.

    La cámara empresaria aclaró además que cada empresa adherida definirá qué productos incluirá y qué porcentaje de descuento aplicará durante la semana promocional.

    Los consumidores podrán consultar el listado completo de mayoristas adheridos y sus respectivas promociones a través del sitio web oficial de CADAM, donde también figuran las direcciones de los locales y tiendas virtuales participantes.

    Estos son los comercios que adhieren en San Juan según el sitio de CADAM

    -MAKRO

    Rawson

    Ruta Nacional N° 40 y Cano

    https://makro.com.ar/

    -BASUALDO

    San Juan

    Av. Guillermo Rawson Sur 1402

    Basualdo Mayorista | Instagram, Facebook | Linktree

    -AMERICA MAYORISTA S.A.

    HIPOLITO YRIGOYEN 1515- Santa Lucía

    https://www.americamayorista.com/quienessomos

    -YAGUAR

    Acceso este, entre Circunvalación y monumento al Gaucho

    https://www.yaguar.com.ar/

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