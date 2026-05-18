Qué proyectan las mediciones de inflación de las principales consultoras para el mes de mayo

Los cortes de mediados de mes permiten proyectar que la inflación de mayo estaría por debajo del 2,6% de abril , manteniendo el proceso de caída .

El consumo de carne vacuna cayó un 6,8% y sigue en las peores marcas en 20 años

Así como marzo suele ser un mes “ picante ” en materia inflacionaria por razones estacionales, mayo resulta el caso inverso. Además, ayudaron medidas del Gobierno como amortiguar el ajuste en el precio de los combustibles .

El último trabajo de LCG reveló que los alimentos cayeron 0,8% en la segunda semana del mes , luego que en la primera no habían registrado variación.

En tanto, para Analytica los alimentos tuvieron un aumento de 1% en la segunda semana , con lo cual prevé una variación de 2,4% para el mes. Por su parte, el relevamiento de Econviews mostró una deflación de 0,1% en el arranque de mayo para su canasta de alimentos y bebidas.

Para Eco GO en el arranque del mes los precios de los alimentos subieron 0,2% con proyección de 1,7% para el período y cuando se incorpora el resto de las categorías la inflación de mayo estaría en 2,2% .

En la misma línea, la consultora Equilibra muestra una evaluación el mismo sentido, con un resultado mensual en descenso, aunque por encima de 2%.

El economista jefe de Libertad y Progreso, Iván Cachanovsky, estimó la inflación de mayo entre 2 y 2,1% ante una consulta de Agencia Noticias Argentinas.

Dos consultoras difieren

En cambio, la consultora ACM tiene una visión más moderada y considera que el impacto en los servicios le pondrá presión al número final.__IP__

“Si bien los datos de alta frecuencia parecen indicar una moderación de la variación de precios, sobre todo de alimentos y bebidas, los incrementos de las tarifas públicas, presionaran al alza”, alertó en su último trabajo.

La consultora Wise Capital también se sumó a estas estimaciones y prevé una caída de la inflación hasta un 2,4% en mayo, aunque advirtió que no caerá por debajo de 2% hasta agosto o septiembre.