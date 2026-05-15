Indec: los alimentos que más aumentaron en abril pese a la desaceleración de la inflación

El rubro mostró desaceleración respecto de meses anteriores y quedó por debajo del índice general, pero varios productos básicos continuaron registrando subas.

La inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas cerró abril con una suba del 1,5%, por debajo del IPC general del 2,6% informado por el INDEC. El dato fue leído por el Gobierno como una señal de desaceleración en uno de los segmentos más sensibles para el consumo diario y la percepción social de la inflación.

Sin embargo, detrás del promedio general volvieron a aparecer aumentos importantes en distintos productos básicos que siguen impactando de lleno en las compras cotidianas de los hogares.

De acuerdo con relevamientos privados y consultoras económicas, los principales incrementos del mes se concentraron en panificados, lácteos, huevos y bebidas, mientras que frutas y productos frescos mostraron variaciones más irregulares según la zona y el tipo de comercio.

Los alimentos que más aumentaron en abril Panificados, cereales y pastas: +3%

Lácteos: entre +2,5% y +3%

Huevos: +2,8%

Bebidas: +2,4%

Frutas frescas: hasta +2% en algunos relevamientos

Productos básicos de consumo masivo: alrededor de +2,5% En contraste, las carnes tuvieron un comportamiento más moderado en comparación con meses anteriores y ayudaron parcialmente a contener el promedio general del rubro alimentos. Algunos cortes incluso registraron subas menores a las observadas durante gran parte de 2025.

Economistas privados señalaron además que, aunque el índice general muestra una desaceleración, los aumentos siguen concentrándose en productos de alta rotación y consumo diario, lo que mantiene elevada la percepción inflacionaria entre los consumidores.