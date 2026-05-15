    • 15 de mayo de 2026 - 07:39

    Indec: los alimentos que más aumentaron en abril pese a la desaceleración de la inflación

    El rubro mostró desaceleración respecto de meses anteriores y quedó por debajo del índice general, pero varios productos básicos continuaron registrando subas.

    Inflación.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas cerró abril con una suba del 1,5%, por debajo del IPC general del 2,6% informado por el INDEC. El dato fue leído por el Gobierno como una señal de desaceleración en uno de los segmentos más sensibles para el consumo diario y la percepción social de la inflación.

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    Sin embargo, detrás del promedio general volvieron a aparecer aumentos importantes en distintos productos básicos que siguen impactando de lleno en las compras cotidianas de los hogares.

    De acuerdo con relevamientos privados y consultoras económicas, los principales incrementos del mes se concentraron en panificados, lácteos, huevos y bebidas, mientras que frutas y productos frescos mostraron variaciones más irregulares según la zona y el tipo de comercio.

    Los alimentos que más aumentaron en abril

    • Panificados, cereales y pastas: +3%
    • Lácteos: entre +2,5% y +3%
    • Huevos: +2,8%
    • Bebidas: +2,4%
    • Frutas frescas: hasta +2% en algunos relevamientos
    • Productos básicos de consumo masivo: alrededor de +2,5%

    En contraste, las carnes tuvieron un comportamiento más moderado en comparación con meses anteriores y ayudaron parcialmente a contener el promedio general del rubro alimentos. Algunos cortes incluso registraron subas menores a las observadas durante gran parte de 2025.

    Economistas privados señalaron además que, aunque el índice general muestra una desaceleración, los aumentos siguen concentrándose en productos de alta rotación y consumo diario, lo que mantiene elevada la percepción inflacionaria entre los consumidores.

    El dato de alimentos volvió a ubicarse en el centro de la escena económica y política porque se trata del componente con mayor impacto directo sobre el humor social. En la práctica, gran parte de la sensación cotidiana sobre la inflación sigue definiéndose frente a las góndolas del supermercado y no únicamente en los índices generales.

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