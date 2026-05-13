    • 13 de mayo de 2026 - 17:09

    Industria: el uso de capacidad instalada mejoró fuerte en marzo, pero se mantuvo debajo del 60%

    Según datos del INDEC, la industria manufacturera operó al 59,8% de su potencial máximo. Significó una mejora de más de cinco puntos porcentuales.

    La industria utilizó el 59,8% de su capacidad instalada en marzo.

    La industria utilizó el 59,8% de su capacidad instalada en marzo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La utilización de capacidad instalada de la industria manufacturera mejoró fuerte en marzo de 2026, tanto en términos mensuales como interanuales. Aun así, cabe aclarar que el alza se dio contra bases de comparación muy bajas, y que la cifra se mantuvo por debajo del 60%.

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    Este miércoles el INDEC informó que la industria operó al 59,8% de su potencial máximo en el tercer mes del año. Se trató de un repunte de 5,2 puntos porcentuales (p.p) respecto de febrero y de 5,4 p.p versus marzo de 2025.

    El incremento interanual fue explicado principalmente por el incremento de 15,7 puntos en el sector de sustancias y productos químicos, relacionado principalmente con los mayores niveles de elaboración de materias primas plásticas y caucho sintético y de productos químicos básicos. Al respecto, no es menor recordar que marzo de 2025 estuvo atravesado por la inundaciones en Bahía Blanca, que afectaron al polo petroquímico de dicha localidad.

    En segundo logar se ubicaron las industrias metálicas básicas, con un avance de 10 p.p debido a un importante crecimiento de la producción de acero crudo. También se destacaron las subas en alimentos y bebidas (+4 p.p) y refinación de petróleo (+10,2 p.p).

    De acuerdo con el informe del INDEC, los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (86,0%), industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (70%), sustancias y productos químicos (69,5%), y productos alimenticios y bebidas (61,6%). Por debajo se posicionaron productos minerales no metálicos (56,6%), edición e impresión (56%), productos del tabaco (52,7%), industria automotriz (49,6%), productos de caucho y plástico (41,3%), productos textiles (40,2%), y metalmecánica excepto automotores (40%).

    Abril mostró señales mixtas

    La semana pasada el organismo oficial de estadísticas informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero creció 3,2% mensual y 5% interanual, luego de un primer bimestre con números muy negativos. Especialistas aclararon que, sin el efecto de las inundaciones, la mejora hubiese sido más acotada.

    De cara a abril, los primeros datos industriales arrojaron señales mixtas, por lo cual no está asegurado que la recuperación observada en marzo sea sostenida.

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