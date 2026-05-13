    • 13 de mayo de 2026 - 13:33

    Granja Tres Arroyos: el gigante avícola no puede pagar los sueldos ni sus compromisos financieros

    Los trabajadores iniciaron una serie de medidas de protesta.

    Un sector muy golpeado por la caída del consumo.

    Un sector muy golpeado por la caída del consumo.

    Foto:

    La principal avícola del país, Granja Tres Arroyos (GTA), atraviesa una creciente crisis ante el atraso del pago de salarios y el incumplimiento de compromisos financieros que derivaron en la paralización de la planta de faena Wade S.A.

    Leé además

    El consumo masivo sigue en caída.

    El consumo privado cayó 0,6% en abril y acumula una pérdida de 1,5% en el primer cuatrimestre

    Por Agencia Noticias Argentinas
    Luego de un mal 2025, este año parece recomponerse.

    El vino argentino continúa mostrando signos de recuperación: las exportaciones crecieron un 21,9% en abril y consolida un buen arranque de año

    La medida de fuerza en una de las instalaciones más grandes que posee el grupo GTA, heredada de Cresta Roja, fue adoptada por los trabajadores ante la demora en el cobro de sus haberes, que viene realizándose en cinco cuotas.

    Llegando a mediados de mayo, la empresa aún adeuda el pago de la última cuota correspondiente a la segunda quincena de marzo y los sueldos de abril, por lo que los empleados decidieron avanzar con el cese de actividad.

    El conflicto con los trabajadores es un reflejo del complejo escenario que viene arrastrando la empresa en los últimos años, con caída en la producción a niveles notoriamente bajos y con deudas en aumento producto de cheques rechazados, lo que amenaza la sostenibilidad operativa.

    A nivel productivo, la reducción de la actividad rondaría el 70%, ya que el grupo llegó a faenar cerca de 700.000 pollos diarios, pero actualmente el volumen habría bajado a cerca de 200.000 aves al día, según calcula la cadena avícola.

    En este sentido, la planta de Wade tiene capacidad para faenar 210.000 pollos por día, pero venía procesando hasta 170.000 hasta la semana pasada. Con el conflicto actual, la cifra descendió a 50.000 unidades diarias.__IP__

    En el plano financiero, la deuda del grupo asciende a $35.000 millones, según los registros del Banco Central (BCRA). La misma se compone de 615 cheques sin fondos por un total de $6.026 millones a cargo de Wade y de 1.813 cheques rechazados por $29.333 millones pertenecientes a Granja tres Arroyos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La reunión de Vicuña con intendentes y funcioanrios en La Rioja.

    El derrotero del CEO de Vicuña por La Rioja: luego de reunirse con Quintela, lo hizo con los intendentes de la zona de influencia del proyecto

    Prorrogan la apertura de sobres para la venta de Naturgy: el proceso se posterga cinco días

    Prorrogan la apertura de sobres para la venta de las acciones Naturgy: el proceso se posterga cinco días a pedido de un interesado

    El dólar hoy mantiene al blue por encima del oficial y marca el pulso del mercado cambiario.

    El dólar blue subió por segunda jornada consecutiva y le sacó más de $30 de diferencia al oficial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Farmacias Echegaray pasó a manos de un empresario mendocino. 

    Bombazo farmaceútico en San Juan: aseguran que la Farmacia Echegaray cambió de manos y ahora pertenece a un grupo de Mendoza

    Por Fernando Ortiz