El dólar blue subió por segunda jornada consecutiva y le sacó más de $30 de diferencia al oficial

El dólar blue subió este martes y cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En total, la divisa informal acumula ya cuatro ruedas sin bajas . En San Juan se mantuvo con respecto al cierre del lunes y cotizó en $1.350 para la compra y $1.450.

El dólar oficial volvió a subir, pero se mantuvo por debajo de los $1.400

El dólar mayorista cayó tras dos subas al hilo, mientras el blue en San Juan abrió la semana en alza

El tipo de cambio paralelo suma un avance de $15 en lo que va de la semana y volvió a estirar la brecha con el dólar oficial, que hoy cerró a $1.384 en el segmento mayorista, al 2,2%. A su vez, volvió a posicionarse por encima del precio de venta del billete minorista ($1.405) en el Banco Nación (BNA).

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.384 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 12 de mayo

El dólar CCL opera a $1.480,35 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 12 de mayo

El dólar MEP opera a $1.422,30 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 12 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.826,5.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 12 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.473,23, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 12 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s80.757,32, según Binance.