    • 12 de mayo de 2026 - 18:28

    El dólar blue subió por segunda jornada consecutiva y le sacó más de $30 de diferencia al oficial

    El tipo de cambio paralelo suma un avance de $15 en lo que va de la semana y volvió a estar más caro que el minorista. Su cotización en San Juan.

    El dólar hoy mantiene al blue por encima del oficial y marca el pulso del mercado cambiario.

    El dólar hoy mantiene al blue por encima del oficial y marca el pulso del mercado cambiario.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dólar blue subió este martes y cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En total, la divisa informal acumula ya cuatro ruedas sin bajas. En San Juan se mantuvo con respecto al cierre del lunes y cotizó en $1.350 para la compra y $1.450.

    Leé además

    El tipo de cambio sigue contenido por la mayor oferta del agro.

    El dólar mayorista cayó tras dos subas al hilo, mientras el blue en San Juan abrió la semana en alza
    El dólar oficial subió por segunda jornada consecutiva.

    El dólar oficial volvió a subir, pero se mantuvo por debajo de los $1.400

    El tipo de cambio paralelo suma un avance de $15 en lo que va de la semana y volvió a estirar la brecha con el dólar oficial, que hoy cerró a $1.384 en el segmento mayorista, al 2,2%. A su vez, volvió a posicionarse por encima del precio de venta del billete minorista ($1.405) en el Banco Nación (BNA).

    A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 12 de mayo

    En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.384 para la venta.

    Valor del CCL hoy, martes 12 de mayo

    El dólar CCL opera a $1.480,35 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7%.

    Valor del dólar MEP hoy, martes 12 de mayo

    El dólar MEP opera a $1.422,30 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

    Precio del dólar tarjeta hoy, martes 12 de mayo

    El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.826,5.

    Cotización del dólar cripto hoy, martes 12 de mayo

    El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.473,23, según Bitso.

    Valor de Bitcoin hoy, martes 12 de mayo

    Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s80.757,32, según Binance.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El dólar subió en la jornada de este jueves.

    El dólar oficial subió tras dos caídas consecutivas y quedó al borde de perforar los $1.400

    El dólar oficial cayó por segunda jornada consecutiva.

    El dólar oficial cayó por segunda jornada consecutiva y alcanzó un mínimo de dos semanas

    El dólar blue continúa en alza. 

    El dólar blue avanzó por segundo día consecutivo y estiró la brecha con el oficial: a cuánto cerró en San Juan

    El dólar hoy mantiene al blue por encima del oficial y marca el pulso del mercado cambiario.

    Mientras el dólar oficial subió luego de tres jornadas a la baja, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan