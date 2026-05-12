El dólar blue subió por segunda jornada consecutiva y le sacó más de $30 de diferencia al oficial

El dólar blue subió este martes y cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En total, la divisa informal acumula ya cuatro ruedas sin bajas. En San Juan se mantuvo con respecto al cierre del lunes y cotizó en $1.350 para la compra y $1.450.
El tipo de cambio paralelo suma un avance de $15 en lo que va de la semana y volvió a estirar la brecha con el dólar oficial, que hoy cerró a $1.384 en el segmento mayorista, al 2,2%. A su vez, volvió a posicionarse por encima del precio de venta del billete minorista ($1.405) en el Banco Nación (BNA).
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 12 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.384 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 12 de mayo
El dólar CCL opera a $1.480,35 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 12 de mayo
El dólar MEP opera a $1.422,30 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 12 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.826,5.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 12 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.473,23, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 12 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s80.757,32, según Binance.