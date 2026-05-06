El dólar oficial cayó por segunda jornada consecutiva y alcanzó un mínimo de dos semanas

El dólar oficial volvió a caer este miércoles y estiró la distancia con el techo de la banda cambiaria a su nivel más alto en tres semanas, en un contexto de elevada oferta de divisas, que sostiene la estabilidad cambiaria en el corto plazo .

El dólar blue registró su mayor caída semanal en casi tres meses: a cuánto cerró en San Juan

Mientras el dólar oficial subió luego de tres jornadas a la baja, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió $5 (-0,4%) a $1.388 para la venta, un nuevo mínimo en dos semanas . Así, la cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —actualmente en $1.714,28—, con una brecha del 23,5%, que aún otorga margen para la intervención del Banco Central (BCRA) sin necesidad de vender reservas. En el segmento contado se operaron más de 436,5 millones de dólares en la jornada.

En tanto, los contratos de futuros operaron con bajas generalizadas de hasta el 0,8% en la jornada. El mercado pricea que el dólar mayorista se ubicará a $1.404,5 para fines de mayo y en torno a $1.614, en diciembre. En la jornada se totalizaron unos 867 millones de dólares.

En el segmento minorista, el dólar bajó $5 y cerró $1.410 para la venta, según datos del Banco Nación (BNA) . En este contexto, el dólar tarjeta alcanzó los $1.833. A su vez, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA , el dólar se ubicó en promedio ponderado de $1.408,27.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.426,63 y el contado con liquidación (CCL) a $1.481,06. En el mercado informal, el dólar blue retrocedió $15 y cerró a $1.400, y en San Juan se comercializó a $1.430 .

La acumulación de reservas no para

El BCRA mantiene firme el proceso de recomposición de reservas. Compró 69 millones de dólares el pasado martes, lo que representó aproximadamente el 13% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Si bien la participación fue más moderada que en otras jornadas, el resultado permitió extender la racha positiva de acumulación a 80 días consecutivos.

En lo que va de mayo de 2026, la autoridad monetaria registra compras netas por u$s140 millones. Con este resultado, el saldo acumulado de compras en 2026 asciende a 7.291 millones de dólares.

Por su parte, las reservas internacionales brutas finalizaron en 45.907 millones de dólares. En el inicio de mayo, el nivel de reservas mostró un incremento de 224 millones de dólares, consolidando la mejora observada durante los meses previos.

La suba en el nivel de reservas respondió principalmente a variaciones positivas en cotizaciones, además del saldo positivo acumulado en el mercado oficial, en una jornada en la que los futuros del oro subieron 0,7%.