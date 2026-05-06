    • 6 de mayo de 2026 - 10:50

    Suben los bonos argentinos tras la mejora en la calificación crediticia y cede el riesgo país

    Arrancaban con avances de hasta 2%. En paralelo, el riesgo país cedía a 554 puntos.

    Alivio en los mercados por Argentina.

    Alivio en los mercados por Argentina.

    Foto:

    Los bonos de la deuda pública argentina avanzan hasta un 2% en el inicio de las operaciones de este miércoles, luego de la mejora en la calificación que informó la agencia de análisis crediticio Fitch Ratings.

    Leé además

    Subsidios extras para el gas.

    Más subsidios al gas: quiénes pueden acceder y cómo obtener el descuento extra
    fuerte apoyo de la industria vitivinicola de san juan a la quita del aporte obligatorio para la coviar: bogedas y vinateros celebraron

    Fuerte apoyo de la industria vitivinícola de San Juan a la quita del aporte obligatorio para la COVIAR: bogedas y viñateros celebraron

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La decisión comunicada en las últimas horas elevó de “CCC+” a B- con tendencia estable la nota de los títulos soberanos, lo cual representa un paso al frente en la pretensión del país de volver a emitir deuda en los mercados internacionales.

    En paralelo y como respuesta este aumento de los bonos, el riesgo país cede a 554 puntos y se espera que la caída de extienda con el correr de la rueda, según verificó Agencia Noticias Argentinas.

    Según explicó la empresa en un comunicado, la mejora en la calificación responde a un avance estructural en los saldos fiscales y externos, así como a los avances en la agenda de reformas económicas y a la acumulación de reservas de divisas.

    Por otro lado, destacó que el gobierno ha logrado avanzar en su agenda legislativa tras las elecciones de medio término de octubre de 2025, obteniendo apoyo para la reforma laboral y un presupuesto para 2026 centrado en el equilibrio fiscal.

    No obstante, advirtió que pesar de las mejoras la posición de liquidez internacional sigue siendo baja y que la economía enfrenta una alta inflación y un historial de inestabilidad.

    Asimismo, en las primeras operaciones, las acciones del panel MERVAL muestran un alza de 0,2%. En cambio los ADRs exhiben un comportamiento mixto

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la coviar rechazo la quita del aporte obligatorio y califico la medida de improcedente e inoportuna

    La COVIAR rechazó la quita del aporte obligatorio y calificó la medida de "improcedente e inoportuna"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El dólar blue continúa en alza. 

    El dólar blue avanzó por segundo día consecutivo y estiró la brecha con el oficial: a cuánto cerró en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Mañana arranca la Expo San Juan Minera 2026 con una participación récord.

    Expo San Juan Minera 2026: todo lo que tenés que saber para disfrutar de este evento

    Por Fabiana Juarez
    Banco Nación.-

    El Banco Nación vuelve al mercado local con emisión de títulos de deuda