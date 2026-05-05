Casposo vuelve a producir en San Juan: 7 años de vida útil, 120.000 onzas de oro e inversión a largo plazo

El proyecto minero Casposo , de la compañía Austral Gold, atravesó este martes lo que sin duda será uno de los momentos hitos de la mina, con la reactivación del proyecto tras seis años de pausa. De esta manera la actividad minera de San Juan suma un proyecto más que interesante en lo que es explotación de oro y plata en la región.

Con presencia del gobernador Marcelo Orrego; el secretario de Minería de la Nación Luis Lucero; Eduardo Elsztain, presidente de la compañía; Stabro Kasaneva, CEO, y Rubén Femenía, Gerente de Casposo se realizó el acto que formaliza la reactivación del proyecto minero ubicado en Calingasta.

Para la puesta en marcha la empresa realizó una inversión que superó los 15 millones de dólares que se destinaron a la exploración y reacondicionamiento de la planta. Así, el proyecto adquirido en 2019 y que entró en suspenso en el 2019 vuelve a operar.

En el marco del acto, quienes hicieron uso de la palabra fueron el presidente de Austral Gold, quien destacó: “Este es un proyecto en el que trabajamos durante más de diez años. Haber llegado hasta acá demuestra que la visión de largo plazo vale la pena”, señaló Eduardo Elsztain, presidente de la compañía. “Además del impacto local, este proyecto va a generar exportaciones por alrededor de 60 millones de dólares solo en 2026, contribuyendo al desarrollo productivo del país”.

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Por su parte, el mandatario provincial detalló en su alocución: “La minería tiene que ver con mejorar la vida de la comunidad, y la vamos a aprovechar. Porque la Argentina es un país rico en recursos humanos y minerales. La ganancia de un gobierno es que haya más empleo, más valor agregado, que la gente elija vivir acá. Ese es nuestro norte”.

Casposo y una reactivación que lo posiciona como hub regional

Uno de los puntos que se destacaron durante el acto es el rol que tendrá el proyecto minero en el departamento cordillerano. Sucede que el perfil actual establece un modelo operativo que combina producción propia con el procesamiento de minerales de terceros, lo que posiciona al proyecto como un hub regional.

“Hoy no solo volvemos a producir, sino que lo hacemos con una visión clara: consolidar a Casposo como un centro de procesamiento que permita sostener el empleo y el desarrollo en la región”, destacó Femenía. Y agregó: “La minería moderna exige cada vez más responsabilidad. Este proyecto refleja ese enfoque, con estándares ambientales, de seguridad y de trabajo con la comunidad que son centrales para nuestra forma de operar”.

De esta manera, Casposo funcionará como un centro estratégico, impactando en el desarrollo económico de la zona.

Los números de Casposo y las proyecciones

Conforme informaron desde la empresa, el reinicio del proyecto impacta en más de 300 empleos directos e indirectos en San Juan.

Cuenta con una vida útil estimada de entre seis a siete años y una proyección de producción cercana a las 120.000 ondas de oro, con un modelo de producción que combina producción propia con el procesamiento de mineral de terceros.

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Para 2026, Austral Gold proyecta exportaciones por aproximadamente USD 60 millones, consolidando su aporte a la generación de divisas. Actualmente, la operación cuenta con un 99% de trabajadores sanjuaninos, y un impacto significativo en la economía del departamento de Calingasta y su cadena de proveedores locales.

La reactivación de Casposo se da en un contexto internacional favorable para los metales y se inscribe en una etapa de mayor dinamismo para la minería en la Argentina, con foco en la producción, la generación de empleo, el desarrollo regional y una operación cada vez más responsable y sustentable.