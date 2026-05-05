Expo San Juan Minera 2026: todo lo que tenés que saber para disfrutar de este evento

Mañana arranca en la provincia la Expo San Juan Minera 2026 con participación récord. A continuación, todo lo que tenés que saber para disfrutar de este evento que consiste en la exposición más federal de la minería argentina. Ofrece tres días de negocios , agenda institucional y networking estratégico en el corazón de la industria minera.

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Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, participará de la apertura de la Expo San Juan Minera 2026.

Fecha. La Expo Minera San Juan se realizará el 6, 7 y 8 de mayo, en el Estadio del Bicentenario y en el Velódromo Vicente Chancay, en el departamento Pocito.

Horario. La exposición comercial y demás actividades para público en general se realizarán de 14 a 20 todos los días.

Entrada. Si bien la entrada a la Expo es libre y gratuita, hay que acreditar la visita completando un formulario en https://www.exposanjuan.com.ar/es/register . Se podrá registrar como visitante particular, empresa o institución.

Invitación. Algunas actividades puntuales de la agenda pueden requerir invitación previa por cuestiones de capacidad. Estas estarán debidamente indicadas en el programa. El resto de las conferencias y actividades son de acceso libre con tu acreditación.

Visitas nacionales. El titular de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem participarán en la apertura de la Expo San Juan Minera 2026, mientras que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se sumará al día siguiente. También participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.

CUYO MINERO en la Expo. En la Expo San Juan Minera estará presente CUYO MINERO, supelente especializado de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES, en un stand para hacer toda la cobertura en tiempo real.

Emprendedurismo. Gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Producción, Ministerio de Minería y Panorama Minero. Ex podrán sus trabajos 50 emprendedores sanjuaninos.

Agenda día por día de la Expo San Juan Minera 2026

Día 1: 6 de mayo

A las 14. apertura general de Exposición. Recorrido de stands e islas comerciales Exhibición de grandes equipos, maquinarias, nuevas tecnologías, productos y servicios para la minería argentina.

apertura general de Exposición. Recorrido de stands e islas comerciales Exhibición de grandes equipos, maquinarias, nuevas tecnologías, productos y servicios para la minería argentina. De 14 a 20. Sala de Emprendedores y Productores Regionales Propuestas locales y productos realizados por manos y talentos sanjuaninos. (Sala de Emprendedores)

Sala de Emprendedores y Productores Regionales Propuestas locales y productos realizados por manos y talentos sanjuaninos. (Sala de Emprendedores) Desde 17,30 . Argentina Cobre Sessions. Versión ejecutiva de la conferencia Argentina Cobre, integrada a la Expo San Juan Minera como su side event principal. Previo al cóctel de bienvenida a la provincia (Velódromo).

. Argentina Cobre Sessions. Versión ejecutiva de la conferencia Argentina Cobre, integrada a la Expo San Juan Minera como su side event principal. Previo al cóctel de bienvenida a la provincia (Velódromo). A las 19,30. Recorrido Oficial: Jornada Inaugural + Corte de Cintas. Visita del gobernador de la provincia, Marcelo Orrego. Recorrido institucional por el predio.

Recorrido Oficial: Jornada Inaugural + Corte de Cintas. Visita del gobernador de la provincia, Marcelo Orrego. Recorrido institucional por el predio. A las19,30. La Noche de los Cascos. Encuentro de Trabajadores, actividad que destaca el rol de los trabajadores mineros (Sala Platinum).

La Noche de los Cascos. Encuentro de Trabajadores, actividad que destaca el rol de los trabajadores mineros (Sala Platinum). A las 20. Cóctel de Inauguración. Sólo con invitación previa. Cóctel exclusivo para autoridades, empresarios y ejecutivos del sector minero. (Velódromo).

Día 2: 7 de mayo

De 9 a 13. Minería e Industria: Talento y Articulación para el Desarrollo. Este side event propone un espacio de diálogo y análisis sobre el rol del talento, la industria y la articulación institucional en el desarrollo del sector minero argentino. (Sala Gold).

Minería e Industria: Talento y Articulación para el Desarrollo. Este side event propone un espacio de diálogo y análisis sobre el rol del talento, la industria y la articulación institucional en el desarrollo del sector minero argentino. (Sala Gold). De 13,30 a 15,30. Ciclo Alemania: Tecnología y Desarrollo Industrial para la Minería. Sólo con invitación previa. Espacio de actualización sobre tecnologías desarrolladas en Alemania. (Sala Gold).

Ciclo Alemania: Tecnología y Desarrollo Industrial para la Minería. Sólo con invitación previa. Espacio de actualización sobre tecnologías desarrolladas en Alemania. (Sala Gold). A las 14. Apertura general de exposición. Recorrido de stands e islas comerciales. Exhibición de grandes equipos, maquinarias, nuevas tecnologías, productos y servicios para la minería argentina.

Apertura general de exposición. Recorrido de stands e islas comerciales. Exhibición de grandes equipos, maquinarias, nuevas tecnologías, productos y servicios para la minería argentina. De 14 a 20. Sala de Emprendedores y Productores Regionales: propuestas locales y productos realizados por manos y talentos sanjuaninos. (Sala de emprendedores)

Sala de Emprendedores y Productores Regionales: propuestas locales y productos realizados por manos y talentos sanjuaninos. (Sala de emprendedores) A las 17. Mesa Federal Minera Encuentro institucional. Gobernadores, funcionarios del gobierno nacional, autoridades del sector minero, empresas operadoras e instituciones de referencia lanzarán la Mesa Federal Minera. (Sector Institucional).

Mesa Federal Minera Encuentro institucional. Gobernadores, funcionarios del gobierno nacional, autoridades del sector minero, empresas operadoras e instituciones de referencia lanzarán la Mesa Federal Minera. (Sector Institucional). De 15 a 16. Veladero: Cóctel de presentación de los Comités de Desarrollo Comunitario de Iglesia y Jáchal. (Stand Veladero).

Veladero: Cóctel de presentación de los Comités de Desarrollo Comunitario de Iglesia y Jáchal. (Stand Veladero). De 17 a 17,30. Coffee de Tarde: Pausa Preacto por el Día de la Minería. (Velódromo).

Coffee de Tarde: Pausa Preacto por el Día de la Minería. (Velódromo). De 17,30 a 18,30. Ceremonia por el Día de la Minería con participación de autoridades nacionales y provinciales, gobernadores, representantes del sector empresario y gremial, y actores de la industria minera (Velódromo).

Ceremonia por el Día de la Minería con participación de autoridades nacionales y provinciales, gobernadores, representantes del sector empresario y gremial, y actores de la industria minera (Velódromo). De 19 a 20. Los Azules celebra el Día de la Minería Celebración. (Stand de Los Azules).

Los Azules celebra el Día de la Minería Celebración. (Stand de Los Azules). A las 20. Cena anual en conmemoración del Día de la Minería, organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras en el marco de la Expo San Juan Minera, y realizada en la locación “Quinta Nazareno”, Pocito, San Juan.

Día 3: 8 de mayo

Jornada completa. 24 Horas de Ingenio en la Minería. Actividad docente continuidad del desafío intensivo de 24 horas dirigido a estudiantes universitarios y terciarios de San Juan. (Velódromo).

24 Horas de Ingenio en la Minería. Actividad docente continuidad del desafío intensivo de 24 horas dirigido a estudiantes universitarios y terciarios de San Juan. (Velódromo). De 10 a 13. Jornadas Técnicas: Ingeniería de Minas, coorganizada junto al Colegio Argentino de Ingenieros de Minas. (Sala Gold).

Jornadas Técnicas: Ingeniería de Minas, coorganizada junto al Colegio Argentino de Ingenieros de Minas. (Sala Gold). De 13,30 a 15,30. Jornadas Técnicas: Geología Aplicada a la Minería,coorganizadas junto al Consejo Profesional de Ciencias Geológicas de San Juan. (Sala Gold).

Jornadas Técnicas: Geología Aplicada a la Minería,coorganizadas junto al Consejo Profesional de Ciencias Geológicas de San Juan. (Sala Gold). A las 14. Apertura general de exposición: Recorrido de stands e islas comerciales. Exhibición de grandes equipos, maquinarias, nuevas tecnologías, productos y servicios para la minería argentina.

Apertura general de exposición: Recorrido de stands e islas comerciales. Exhibición de grandes equipos, maquinarias, nuevas tecnologías, productos y servicios para la minería argentina. De 14 a 16. Encuentro de Emprendedores de Comunidades Formato panel-conversatorio con referentes del sector minero. (Sala Platinum).

Encuentro de Emprendedores de Comunidades Formato panel-conversatorio con referentes del sector minero. (Sala Platinum). De 14 a 20. Sala de Emprendedores y Productores Regionales. Propuestas locales y productos realizados por manos y talentos sanjuaninos. (Sala de emprendedores).

Sala de Emprendedores y Productores Regionales. Propuestas locales y productos realizados por manos y talentos sanjuaninos. (Sala de emprendedores). De 16 a 18,30. Jornadas Técnicas: Foro de Perforistas, coorganizado junto a la Cámara de Empresas Perforistas de San Juan (CAPERFO). (Sala Gold).

Jornadas Técnicas: Foro de Perforistas, coorganizado junto a la Cámara de Empresas Perforistas de San Juan (CAPERFO). (Sala Gold). A las 20. Cierre de Evento: Fin de Expo San Juan Minera 2026.

La Expo San Juan Minera 2026 en números

La Expo Minera San Juan 2026 tiene este año un récord de participación: