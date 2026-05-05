    • 5 de mayo de 2026 - 11:30

    El Banco Nación vuelve al mercado local con emisión de títulos de deuda

    La entidad lanza instrumentos en pesos, dólares y UVA tras más de 30 años, con el objetivo de ampliar el crédito a familias, PyMEs y sectores productivos.

    Banco Nación.-

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    El Banco Nación anunció el lanzamiento de títulos de deuda en el mercado de capitales local, tras más de tres décadas sin emitir, con el objetivo de ampliar su capacidad de financiamiento a la economía real y ofrecer nuevas alternativas de inversión.

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    La colocación incluye tres clases de instrumentos: una en pesos a 12 meses con tasa variable (TAMAR privada más margen), otra en dólares a 36 meses con tasa fija a licitar, y una en UVA a 24 meses con tasa fija, con distintos esquemas de intereses y amortización.

    El monto máximo inicial de la emisión se fijó en el equivalente a USD 50 millones, con posibilidad de ampliación hasta USD 1.500 millones dentro del programa vigente.

    Los fondos se destinarán a fortalecer el crédito para MiPyMEs, financiamiento habitacional, exportaciones y economías regionales, con el objetivo de impulsar la actividad productiva y el acceso al financiamiento en distintos sectores.

    La emisión estará abierta a personas humanas y jurídicas, sean o no clientes del banco, quienes deberán cumplir con los requisitos habituales del mercado, como la apertura de cuenta comitente y validación de perfil inversor.

    Desde la entidad señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia para modernizar su gestión y diversificar sus fuentes de fondeo, en línea con prácticas del mercado y preferencias de los inversores.

    El Banco Nación busca así consolidar su rol como herramienta de financiamiento, al tiempo que ofrece una alternativa para ahorristas que buscan resguardar capital con respaldo institucional

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