    • 5 de mayo de 2026 - 09:55

    ¿Cuáles son las diferencias clave entre las versiones GL y GS del BYD Mini Dolphin?

    El vehículo gana terreno en las calles.

    Uno de los autos chinos con más penetración en el mercador argentino.

    Uno de los autos chinos con más penetración en el mercador argentino.

    Foto:

    En el mes de octubre del 2025, la automotriz BYD llegó a la Argentina y en unos pocos meses se convirtió en la marca china más vendida del país, que en los últimos días dio a conocer el precio de su modelo Mini Dolphin.

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    Las versiones Mini Dolphin es el modelo más accesible de la marca en el país, el cual se encuentra manteniendo los precios desde su lanzamiento.

    Los valores de cada versión del BYD MINI DOLPHIN

    • GL: con una autonomía de 280 km y una batería de 30.08 kWh // u$s22.990
    • GS: con una autonomía de 380 km y una batería de 43.2 kWh // u$s23.990

    Siendo que desde la empresa destacan que la versión GS es la más equipada, ya que cuenta con una serie de diferencias de motorización y equipamiento.

    Además, la automotriz revela que el hatch chico de BYD mide 3.99 m de largo; 1.72 de ancho y 1.59 a alto, con 308 L de baúl, destacando que cuenta con LED delanteros, luces antiniebla traseras, luces traseras combinadas (LED) y llantas de 16 pulgadas.

    BYD Mini Dolphin en Argentina: características

    En su interior también incluye un panel de instrumentos de 7 pulgadas y una pantalla de 10.1 pulgadas, con conexión Apple Car Play y Android Auto.

    Por el lado de la seguridad posee 6 airbags, control de crucero adaptativo, control inteligente de luces altas, frenado automático de emergencia, advertencia de salida de carril, control de centrado de carril (LCC), reconocimiento de señales de tráfico (TSR), tres radares de reversa traseros, entre otros.

    Su motor cuenta con una función de carga CC de 65kW, cargador integrado de 11kW (OBC), función de reserva de carga, función de descarga Vehicle-to-Load (VTOL) y función de carga portátil de 3 a 7 amperios.

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