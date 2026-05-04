Activaron el Alerta Sofía por la desaparición de un niño de 6 años al que se lo llevó su padre en Corrientes

Se trata de Nahuá Santos Riquelme, quien fue visto por última vez este domingo 3 de mayo junto a su progenitor, Josias Santos Regis.

El Ministerio de Seguridad Nacional activó la alerta Sofía en medio de una intensa búsqueda de Nahuá Santos Riquelme, un nene de seis años que desapareció en Corrientes.

Según detallaron fuentes oficiales, fue visto por última vez este domingo por la noche, cuando se ausentó de su casa mientras estaba con su padre, Josias Santos Regis.

El nene tiene cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca. Al momento de desaparecer vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable.