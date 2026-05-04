Crisis: cierra una emblemática fábrica de calzado

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Una noticia triste sacudió a San Vicente, en Córdoba, con el cierre definitivo de Gomas Gaspar, una fábrica de suelas y bases para calzado con más de tres décadas de trayectoria. Este lugar no solo era un pilar clave para la ocupación en la zona, sino también un proveedor fundamental para la industria zapatera de todo el país. La decisión, que se concretó en abril de 2026, marca el fin de una etapa importante para la manufactura regional.

El proceso que desembocó en este final tan doloroso se fue gestando de a poco desde fines del año pasado. En diciembre de 2025, la empresa ya había incumplido con el pago del aguinaldo, una señal de alarma. Luego, hubo vacaciones forzadas y un vaciamiento gradual de todas las instalaciones de producción.

Al concretarse el cierre este mes, cerca de cuarenta trabajadores quedaron de golpe en la calle, recibiendo telegramas de despido inmediato. La situación es muy delicada, sobre todo para aquellos con más de veinte años de antigüedad, quienes denuncian que la fábrica les debe meses de sueldos, aguinaldos e indemnizaciones, lo que generó protestas en la puerta.