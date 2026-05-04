Anses confirmó el nuevo aumento y bono para jubilados y pensiones en mayo: cuánto cobrarán en total este mes

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, oficializó el incremento que percibirán los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones durante el mes de mayo. De acuerdo con la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, que utiliza como referencia el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de marzo publicado por el INDEC, el ajuste establecido para este período será del 3,38 por ciento.

Un dato central para los beneficiarios con ingresos más bajos es la continuidad del refuerzo económico. El organismo previsional informó que los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo cobrarán nuevamente un bono de 70 mil pesos. Con la suma de este adicional y el incremento por movilidad, el monto total que recibirán los jubilados del escalafón más bajo alcanzará los 463.174,10 pesos. Esta cifra se compone de un haber mínimo actualizado de 393.174,10 pesos más el mencionado bono extraordinario. Para aquellos beneficiarios que superen el piso mínimo pero no alcancen el tope establecido, se liquidará un monto proporcional hasta completar el total de 463.174,10 pesos.

El esquema de aumentos también impacta de manera directa en otras prestaciones sociales. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el valor final para el mes de mayo se ubicará en los 384.539,28 pesos, sumando el haber con aumento y los 70 mil pesos de refuerzo. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez quedaron fijadas en 345.221,87 pesos, contemplando también el pago del bono adicional para fortalecer el poder adquisitivo de los beneficiarios.