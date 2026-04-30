    • 30 de abril de 2026 - 11:23

    Pagos ANSES mayo 2026: el calendario completo, por terminación de DNI y fecha

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) adelantó el cronograma de mayo.

    ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunicó los calendarios de pagos de mayo para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

    Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

    • DNI terminados en 0: 11 de mayo
    • DNI terminados en 1: 12 de mayo
    • DNI terminados en 2: 13 de mayo
    • DNI terminados en 3: 14 de mayo
    • DNI terminados en 4: 15 de mayo
    • DNI terminados en 5: 18 de mayo
    • DNI terminados en 6: 19 de mayo
    • DNI terminados en 7: 20 de mayo
    • DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

    Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

    • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
    • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
    • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
    • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
    • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

    Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

    • DNI terminados en 0: 11 de mayo
    • DNI terminados en 1: 12 de mayo
    • DNI terminados en 2: 13 de mayo
    • DNI terminados en 3: 14 de mayo
    • DNI terminados en 4: 15 de mayo
    • DNI terminados en 5: 18 de mayo
    • DNI terminados en 6: 19 de mayo
    • DNI terminados en 7: 20 de mayo
    • DNI terminados en 8: 21 de mayo
    • DNI terminados en 9: 22 de mayo

    Asignación por Embarazo

    • DNI terminados en 0: 11 de mayo
    • DNI terminados en 1: 12 de mayo
    • DNI terminados en 2: 13 de mayo
    • DNI terminados en 3: 14 de mayo
    • DNI terminados en 4: 15 de mayo
    • DNI terminados en 5: 18 de mayo
    • DNI terminados en 6: 19 de mayo
    • DNI terminados en 7: 20 de mayo
    • DNI terminados en 8: 21 de mayo
    • DNI terminados en 9: 22 de mayo

    Asignación por Prenatal

    • DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
    • DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
    • DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
    • DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
    • DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

    Asignación por Maternidad

    • Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

    Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

    • Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

    Pensiones No Contributivas

    • DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
    • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
    • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
    • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
    • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

    Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

    • Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

    Prestación por Desempleo

    • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
    • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
    • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
    • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
    • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

