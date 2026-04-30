    • 30 de abril de 2026 - 09:07

    Aumentan las tarifas de OSSE: conocé los nuevos valores del agua y cloacas en San Juan

    La actualización rige para el próximo periodo de facturación y representa una suba promedio del 10,2%. El incremento alcanza a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

    El servicio de agua y cloacas aumenta nuevamente en San Juan.

    El servicio de agua y cloacas aumenta nuevamente en San Juan.

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    Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) oficializó el nuevo esquema tarifario para los servicios de agua potable y saneamiento en la provincia de San Juan. Según informaron desde el organismo, el ajuste implica un incremento promedio del 10,2% respecto a los valores vigentes hasta el mes anterior, una medida que busca equilibrar los costos operativos de mantenimiento y prestación del servicio.

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    La resolución impacta de manera directa en todas las categorías de usuarios, desde los consumos mínimos residenciales hasta las grandes industrias de la provincia.

    Los nuevos valores para hogares

    Para la mayoría de los usuarios particulares, el impacto se verá reflejado según los servicios con los que cuente la vivienda:

    • Agua y Cloacas: El servicio combinado, que anteriormente costaba $26.795, pasará a tener un valor de $29.441,45.

    • Servicio único (solo Agua o solo Cloacas): Quienes cuenten con una sola de las prestaciones verán un incremento de $14.633 a $16.132,69.

    Impacto en el sector comercial e industrial

    El cuadro tarifario también fue actualizado para los sectores productivos, donde los montos varían según los recargos aplicados:

    • Tarifa base (sin recargo): Sube de $17.995 a $19.840,60.

    • Con recargo del 25%: Se ajusta de $22.339 a $24.629,88.

    • Con recargo del 300%: Las categorías de mayor consumo pasan de $71.473 a $78.799,46.

    Este ajuste se da en un marco de revisiones periódicas que realiza la empresa estatal para garantizar la operatividad de las plantas potabilizadoras y la red de saneamiento en toda la geografía provincial. Se recomienda a los usuarios revisar sus facturas para verificar la categoría en la que están encuadrados y los vencimientos correspondientes al nuevo cuadro tarifario.

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