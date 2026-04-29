    • 29 de abril de 2026 - 20:06

    Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en mayo con AUH y asignaciones

    ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para mayo. Beneficiarios de AUH y otras asignaciones ya conocen cuánto cobrarán según hijos.

    La Tarjeta Alimentar mantiene montos diferenciados según cantidad de hijos y asignaciones. &nbsp;

    La Tarjeta Alimentar mantiene montos diferenciados según cantidad de hijos y asignaciones.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Tarjeta Alimentar vuelve a ser clave en mayo para miles de familias argentinas. La ANSES difundió los montos actualizados del beneficio, que se paga junto a otras prestaciones sociales. En este contexto, ya se puede conocer cuánto se cobrará según la cantidad de hijos y tipo de asignación.

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    Los valores de la prestación se mantienen segmentados según el grupo familiar. Para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto de la Tarjeta Alimentar alcanza los $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres, sumándose al haber mensual.

    Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra según cada caso

    En detalle, quienes perciben AUH cobrarán en total:

    • 1 hijo: $165.278,80 (incluyendo AUH + Alimentar)
    • 2 hijos: $307.993,60
    • 3 hijos: $447.148,40

    En el caso de la Asignación por Embarazo (AUE), el monto total asciende a $218.568,80, contemplando el pago por leche y el adicional de la Tarjeta Alimentar.

    Por su parte, las titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos también acceden al beneficio. En estos casos, los ingresos totales pueden alcanzar:

    • 1 hijo: $515.424,10
    • 2 hijos: $545.110,10
    • 3 hijos: $571.236,10

    Un refuerzo clave para sectores vulnerables

    La Tarjeta Alimentar es una política destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. Está dirigida a familias con hijos, embarazadas y sectores vulnerables, complementando ingresos en un contexto económico desafiante.

    Si bien los montos se mantienen sin cambios recientes, el beneficio sigue siendo fundamental para millones de argentinos. La ANSES continúa administrando estos pagos en conjunto con otras prestaciones sociales.

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