La Anónima abrió sus puertas en San Juan: Orrego le pidió a los dueños integrar a proveedores locales

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La histórica cadena de supermercados La Anónima inició formalmente sus operaciones en San Juan este viernes, marcando un nuevo capítulo para el predio que anteriormente ocupaba el Hiper Libertad. El cierre de la firma anterior, concretado el pasado 28 de mayo de 2026, dio paso a una rápida reestructuración que permite hoy la reapertura de la sucursal ubicada en la zona de Circunvalación y Scalabrini Ortiz.

La Anónima, una de las compañías con mayor trayectoria en el sector supermercadista del país, cuenta con más de 118 años de historia y una presencia consolidada en más de 90 ciudades argentinas. Con esta llegada a la provincia, la empresa promete una nueva oferta de productos y promociones diseñadas para el consumidor local bajo la gestión de su nueva administración.

En la previa de la reapertura, el gobernador Marcelo Orrego mantuvo un encuentro con Federico y Nicolás Braun, miembros del Directorio de la cadena, para dialogar sobre los alcances de esta nueva etapa y las oportunidades de crecimiento para el sector económico provincial. Durante la reunión, se confirmó que la apertura no solo garantiza la continuidad laboral de todos los empleados que ya prestaban servicio, sino que también proyecta la incorporación de nuevos puestos de trabajo a mediano plazo.