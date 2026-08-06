    • 6 de agosto de 2026 - 11:59

    Una heladería muy conocida busca personal en San Juan: cómo postularse

    Entrá a la nota y enterate cómo postular.

    Una heladería muy conocida busca personal en San Juan: cómo postularse

    Una heladería muy conocida busca personal en San Juan: cómo postularse

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    La tradicional heladería Portho lanzó una convocatoria orientada a la incorporación de personal para el área de atención al cliente. La búsqueda está dirigida a personas con perfil dinámico y vocación de servicio que deseen sumarse al equipo de trabajo de la empresa.

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    Entre los requisitos fijados para postulantes se contempla contar con excelentes habilidades de comunicación y capacidad para el trato directo con el público. Asimismo, se valorará la aptitud para desempeñarse en equipo, la resolución proactiva de problemas y la disponibilidad horaria para cumplir turnos rotativos.

    Si bien la experiencia previa en puestos similares resulta deseable, la firma precisó que no se trata de un requisito excluyente. De igual manera, se establece como condición ser mayor de 18 años y se otorgará preferencia a quienes acrediten residencia en la zona de Capital.

    Las personas interesadas en aplicar a la propuesta deben enviar su currículum vitae actualizado exclusivamente en formato PDF a la dirección de correo electrónico [email protected].

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