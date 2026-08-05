    • 5 de agosto de 2026 - 13:29

    El Banco Central renovó el swap con China por cinco años: qué implica el acuerdo de 20.000 millones de dólares

    El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Popular de China (PBOC) extendieron por cinco años el acuerdo de swap de monedas.

    El Banco Central renovó por cinco años el swap con China.

    El Banco Central renovó por cinco años el swap con China.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Popular de China (PBOC) anunciaron este miércoles la renovación del acuerdo de swap de monedas entre ambas entidades por un plazo de cinco años. La extensión reemplaza el convenio vigente, que vencía este jueves 6 de agosto, y mantiene las mismas condiciones acordadas previamente.

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    El acuerdo contempla el acceso a 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos US$20.000 millones, un monto que actualmente representa cerca del 40% de las reservas brutas del Banco Central argentino.

    Desde la autoridad monetaria señalaron que la renovación brinda una mayor previsibilidad sobre la continuidad de este mecanismo de financiamiento y fortalece la cooperación financiera entre ambos países.

    Se mantiene la activación de US$5.000 millones

    En el comunicado oficial, el BCRA precisó que continúa vigente la activación por 35.000 millones de yuanes, equivalentes a unos US$5.000 millones, que fue acordada a principios de 2023.

    "La activación por 35.000 millones de yuanes (US$5.000 millones) iniciada a principios de 2023 se mantiene vigente para respaldar la estabilidad financiera en Argentina y dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países", indicó la entidad.

    La renovación ya había sido anticipada por el Gobierno argentino. En junio, durante un viaje para participar de un encuentro del Banco de Pagos Internacionales (BIS), el presidente del BCRA, Santiago Bausili, mantuvo reuniones con autoridades del banco central chino para avanzar en la extensión del acuerdo.

    En aquella oportunidad, Bausili destacó la buena relación entre ambas instituciones. "Tenemos muy buen diálogo y en ninguna de esas oportunidades hablamos de ningún tipo de modificación. En nuestra cabeza, sigue siendo estable y cuasi permanente", había señalado.

    Cómo funciona el swap entre Argentina y China

    En su último balance, el Banco Central explicó el funcionamiento del mecanismo. El acuerdo establece que la entidad que solicita una operación deposita en una cuenta a nombre de la otra parte el monto equivalente en su propia moneda. Simultáneamente, el banco contraparte realiza el mismo procedimiento con su moneda local.

    Mientras los fondos no sean utilizados, ambas cuentas permanecen sin generar intereses. Al vencimiento de cada operación, cada banco recupera exactamente el monto originalmente depositado.

    Además, durante la vigencia del swap, cada banco central puede disponer de la moneda local de la contraparte para los fines previstos en el acuerdo bilateral.

    Un acuerdo vigente desde 2009

    El BCRA recordó que el primer convenio de swap entre Argentina y China fue firmado en 2009 y posteriormente ampliado mediante acuerdos complementarios en 2014 y 2015. La última renovación había sido acordada en 2023 con vencimiento previsto para el 6 de agosto de 2026.

    Con la nueva extensión, el plazo del convenio pasa de tres a cinco años, lo que otorga un horizonte más amplio para la utilización de esta herramienta financiera.

    "La renovación de estos acuerdos afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que han mantenido en los 17 años transcurridos desde el primer acuerdo firmado en 2009", concluyó el Banco Central en el comunicado oficial.

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