La inflación de alimentos fue del 2,5% en mayo: qué productos aumentaron y cuáles bajaron de precio

Mientras algunos productos tuvieron incrementos por encima del promedio, otros mostraron retrocesos que ayudaron a moderar el impacto sobre el índice general.

La inflación de alimentos y bebidas alcanzó el 2,5% en mayo, de acuerdo con un informe elaborado por una consultora privada que monitorea la evolución de precios en supermercados y comercios de todo el país. El dato se ubicó por encima del registro de abril y reflejó aumentos en varios rubros de consumo masivo.

Entre los productos que más incrementaron su valor durante el mes se destacaron los vinculados a infusiones, lácteos y algunos artículos de almacén. También se observaron ajustes en distintos cortes de carne y en productos industrializados.

Los alimentos que más aumentaron en mayo Café: +8,5%

Yerba: +7,2%

Quesos: +5,9%

Manteca: +5,7%

Leche: +4,8%

Carnes vacunas: +4,2%

Galletitas: +3,9%

Panificados: +3,6%

Fideos: +3,4%

Aceites: +3,1% Por otra parte, algunos productos registraron bajas que contribuyeron a contener la inflación del sector. Las principales caídas se dieron en frutas y verduras, favorecidas por una mayor oferta estacional.