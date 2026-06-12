La inflación de alimentos fue del 2,5% en mayo: qué productos aumentaron y cuáles bajaron de precio

La inflación de alimentos y bebidas alcanzó el 2,5% en mayo, de acuerdo con un informe elaborado por una consultora privada que monitorea la evolución de precios en supermercados y comercios de todo el país. El dato se ubicó por encima del registro de abril y reflejó aumentos en varios rubros de consumo masivo.
Entre los productos que más incrementaron su valor durante el mes se destacaron los vinculados a infusiones, lácteos y algunos artículos de almacén. También se observaron ajustes en distintos cortes de carne y en productos industrializados.
Los alimentos que más aumentaron en mayo
- Café: +8,5%
- Yerba: +7,2%
- Quesos: +5,9%
- Manteca: +5,7%
- Leche: +4,8%
- Carnes vacunas: +4,2%
- Galletitas: +3,9%
- Panificados: +3,6%
- Fideos: +3,4%
- Aceites: +3,1%
Por otra parte, algunos productos registraron bajas que contribuyeron a contener la inflación del sector. Las principales caídas se dieron en frutas y verduras, favorecidas por una mayor oferta estacional.
Los productos que bajaron de precio
- Tomate: -11,4%
- Lechuga: -9,8%
- Papa: -8,6%
- Cebolla: -7,1%
- Naranja: -5,4%
- Banana: -4,7%
- Zapallo: -4,3%
- Limón: -3,8%
Los analistas señalaron que el comportamiento de los alimentos continúa siendo uno de los principales factores que determinan la evolución de la inflación mensual, debido a su peso dentro de la canasta de consumo de los hogares.