    • 12 de junio de 2026 - 07:36

    La inflación de alimentos fue del 2,5% en mayo: qué productos aumentaron y cuáles bajaron de precio

    Mientras algunos productos tuvieron incrementos por encima del promedio, otros mostraron retrocesos que ayudaron a moderar el impacto sobre el índice general.

    Inflación.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La inflación de alimentos y bebidas alcanzó el 2,5% en mayo, de acuerdo con un informe elaborado por una consultora privada que monitorea la evolución de precios en supermercados y comercios de todo el país. El dato se ubicó por encima del registro de abril y reflejó aumentos en varios rubros de consumo masivo.

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    Entre los productos que más incrementaron su valor durante el mes se destacaron los vinculados a infusiones, lácteos y algunos artículos de almacén. También se observaron ajustes en distintos cortes de carne y en productos industrializados.

    Los alimentos que más aumentaron en mayo

    • Café: +8,5%
    • Yerba: +7,2%
    • Quesos: +5,9%
    • Manteca: +5,7%
    • Leche: +4,8%
    • Carnes vacunas: +4,2%
    • Galletitas: +3,9%
    • Panificados: +3,6%
    • Fideos: +3,4%
    • Aceites: +3,1%

    Por otra parte, algunos productos registraron bajas que contribuyeron a contener la inflación del sector. Las principales caídas se dieron en frutas y verduras, favorecidas por una mayor oferta estacional.

    Los productos que bajaron de precio

    • Tomate: -11,4%
    • Lechuga: -9,8%
    • Papa: -8,6%
    • Cebolla: -7,1%
    • Naranja: -5,4%
    • Banana: -4,7%
    • Zapallo: -4,3%
    • Limón: -3,8%

    Los analistas señalaron que el comportamiento de los alimentos continúa siendo uno de los principales factores que determinan la evolución de la inflación mensual, debido a su peso dentro de la canasta de consumo de los hogares.

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