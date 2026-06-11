    • 11 de junio de 2026 - 19:00

    Javier Milei festejó el dato de inflación de mayo, que alcanzó el nivel más bajo desde septiembre

    El mandatario elogió a su ministro de Economía, luego de que la medición del IPC de mayo cerrara en 2,1%.

    Javier Milei junto a Luis Caputo.

    Javier Milei junto a Luis Caputo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO”, festejó Milei a través de un posteo en X donde destacó el dato de 2,1% de la inflación al consumidor, “mientras la núcleo logra quebrar el 2%, cayendo al 1,9%”.

    La noticia fue bien recibida en la Casa Rosada, donde en la semana habían anticipado que la desaceleración inflacionaria continuaría luego del mal dato de marzo, que había reflejado un 3,4%.

    “Confirmado. La inflación bajó por segundo mes consecutivo. Fue 2,1% en mayo. Acumula 14,7% en los primeros cinco meses. Es una buena noticia. Hay que exterminar la inflación para siempre”, enfatizó el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari.

    Los datos que explicaron la baja de la inflación en mayo

    De acuerdo al informe publicado por el Indec, la división de mayor incremento durante el mes pasado fue Comunicación (3,4%). En segundo lugar se ubicó Educación (2,9%), seguida por Recreación y cultura (2,8%), Salud (2,6%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,6%).

    Por otro lado, las menores variaciones se registraron en Prendas de vestir y calzado (0,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%).

    Por su parte, el aumento de 2,5% de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones del país debido a los aumentos en Pan y cereales y en Productos lácteos.

    En el noreste argentino, en cambio, la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, impulsada por las subas en gas en garrafa y alquileres.

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