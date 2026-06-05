    • 5 de junio de 2026 - 11:01

    Mahiques anticipó que Milei no está obligado a firmar el nombramiento de Michelli

    El ministro de Justicia habló tras la aprobación del pliego que el mandatario buscó vetar por tratarse de una familiar de un periodista de La Nación.

    Juan Bautista Mahiques y Javier Milei.&nbsp;

    Juan Bautista Mahiques y Javier Milei. 

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    El ministro de Justicia de la Nación, Juan Baustista Mahiques. Foto: Daniel Arias.-

    El ministro de Justicia de la Nación, Juan Baustista Mahiques. Foto: Daniel Arias.-

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    El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anticipó que el presidente Javier Milei podría no firmar el decreto de nombramiento de la jueza María Verónica Michelli, designada a ocupar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata que aún no está conformado.

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    Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, sostuvo el funcionario respecto a la rubrica del decreto.

    Asimismo, pidió no hablar de "escándalo" luego de la aprobación del pliego de Michilli, horas después de los intentos del Poder Ejecutivo por intentar retirarlo pese a la resistencia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. "Todos los Presidentes desde el inicio de la democracia retirar pliegos", lo justificó.

    "Es una facultad constitucional", insistió. Además, admitió que incluyó a Michelli en las ternas, pero aclaró que el mandatario tiene la potestad de vetar las opciones.

    Por su parte, Mahiques desmintió que los motivos para retirar el pliego hayan sido sus vínculos con el periodista que el oficialismo considera opositor. “En ningún momento se dijo cuál es el motivo", planteó.

    Asimismo, sostuvo que uno de los pliegos retirados durante la gestión de Alberto Fernández fue el de su hermano Ignacio Mahíques, el fiscal que investigó a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Los Sauces. "Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego y no hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada”, se expidió.

    En la misma línea, sostuvo que la aprobación de los 74 pliegos configura una "deuda" con el sistema de justicia y habló de una vacancia del Poder Judicial del 37% que generó "una crisis institucional nunca antes vista".

    "Es una manera de ir saldado esa deuda y de cumplir los objetivos que nos pusimos cuando asumimos", reveló en declaraciones radiales, y sumó: "El día de ayer fue un día importante para la ciudadanía, la justicia y la institucionalidad porque van a tener jueces, fiscales y defensores por los acuerdos que salieron ayer".

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