    • 11 de junio de 2026 - 09:13

    Javier Milei respaldó a Manuel Adorni: "Quedó claro que no mintió"

    El jefe de Estado se expresó en sus redes sociales al replicar un mensaje a favor del jefe de Gabinete.

    Javier Milei respaldó a Manuel Adorni: Quedó claro que no mintió

    Javier Milei respaldó a Manuel Adorni: "Quedó claro que no mintió"

    Foto:

    El presidente Javier Milei respaldó a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien explicó en una entrevista que su crecimiento patrimonial se debió a que "ahorró en negro" durante toda su vida.

    Leé además

    Milei en San Juan.-

    La Libertad Avanza afirmó que Milei visitará San Juan para la campaña pero no hay plazos definidos
    ¿Milei viene a San Juan? Orrego no lo confirmó, pero aseguró que, si llega darse, será muy bien recibido

    ¿Milei viene a San Juan? Orrego no lo confirmó, pero aseguró que, si llega a darse, será "muy bien recibido"

    Poco después de la nota en el canal LN+, Milei reposteó en su cuenta de X un mensaje del cineasta Santiago Oría.

    “Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”, señaló Oría, retuiteado por el jefe de Estado.

    Adorni confirmó que presentó su declaración jurada y aseguró que no había declarado unos USD 500.000 que había invertido en bitcoins.

    También aseguró que cuando comenzaron las acusaciones pensó en "renunciar", pero que Milei lo apoyó en todo momento.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Juan Bautista Mahiques y Javier Milei. 

    Mahiques anticipó que Milei no está obligado a firmar el nombramiento de Michelli

    Javier Milei.

    Javier Milei no firmaría la designación de Michelli como jueza pese a la aprobación del pliego en el Senado

    El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, celebró la aprobación de 74 pliegos judiciales.

    Aunque no logró frenar el pliego de Michelli, Milei festejó la aprobación de 74 candidaturas judiciales

    María Verónica Michelli.

    El Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli, la candidata a jueza que Milei quiso vetar