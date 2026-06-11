Javier Milei respaldó a Manuel Adorni: "Quedó claro que no mintió"

El jefe de Estado se expresó en sus redes sociales al replicar un mensaje a favor del jefe de Gabinete.

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El presidente Javier Milei respaldó a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien explicó en una entrevista que su crecimiento patrimonial se debió a que "ahorró en negro" durante toda su vida.

Poco después de la nota en el canal LN+, Milei reposteó en su cuenta de X un mensaje del cineasta Santiago Oría.

“Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”, señaló Oría, retuiteado por el jefe de Estado.

Adorni confirmó que presentó su declaración jurada y aseguró que no había declarado unos USD 500.000 que había invertido en bitcoins.