¿Milei viene a San Juan? Orrego no lo confirmó, pero aseguró que, si llega a darse, será "muy bien recibido"

El gobernador se refirió a la posible llegada a la provincia que, según un medio nacional, el presidente estaría planeando.

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El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se refirió este martes a las versiones que indican un posible regreso del presidente Javier Milei a la provincia durante los próximos meses. En el marco de la inauguración de obras en el departamento Chimbas, el mandatario provincial aclaró ante los medios de comunicación que todavía no tiene una notificación formal sobre el viaje, pero remarcó de manera contundente la postura que adoptará el Ejecutivo local si se confirma la agenda de la Casa Rosada.

Al respecto, el titular del Ejecutivo sanjuanino aseguró: "No he tenido la oportunidad de tener esa noticia, pero por supuesto el Presidente, como corresponde, va a ser muy bien recibido en la provincia de San Juan. Es el presidente de todos los argentinos".

La reacción del mandatario local surge a raíz de trascendidos periodísticos a nivel nacional que revelan una estrategia de la administración central para intensificar la presencia del jefe de Estado en el interior del país. Según publicó TN, "en la Casa Rosada ya comenzaron a diseñar una hoja de ruta para el segundo semestre de 2026, con visitas a distritos que el mandatario no recorrió durante la última campaña electoral". El propósito fundamental de este despliegue territorial se vincula con el objetivo de "ampliar la base de militancia de La Libertad Avanza y fortalecer la estructura política del espacio de cara a las elecciones de 2027".

Dentro de la planificación que evalúa el Gobierno nacional para la última etapa del año, San Juan aparece en la lista de opciones junto a provincias como La Rioja y La Pampa. Para este último destino las gestiones se muestran más avanzadas, contemplando una probable participación presidencial en una actividad vinculada a La Rural programada para el mes de octubre. A pesar de que los movimientos en la agenda central generan repercusiones y expectativas en el escenario político local, la concreción de una fecha para la región de Cuyo permanece supeditada a las definiciones del oficialismo nacional antes de que concluya el período.