La Libertad Avanza afirmó que Milei visitará San Juan para la campaña pero no hay plazos definidos

El representante del Presidente, el diputado nacional José Peluc, aseguró que Javier Milei estará en San Juan, "pero no hay fecha todavía".

Las versiones sobre una posible visita del presidente Javier Milei a San Juan durante los próximos meses sumaron este martes una confirmación desde las filas de La Libertad Avanza. El diputado nacional por San Juan, José Peluc, aseguró a DIARIO DE CUYO que el mandatario nacional tiene previsto arribar a la provincia en el marco de la estrategia política del oficialismo, aunque aclaró que todavía no existe una fecha definida.

Consultado por este medio sobre la posibilidad de que el jefe de Estado visite territorio sanjuanino antes de fin de año, Peluc respondió de manera breve pero contundente: "Sí, pero no hay fecha todavía".

La confirmación del legislador libertario se produce apenas horas después de que el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se refiriera públicamente a los trascendidos que daban cuenta de una eventual llegada presidencial a la provincia. Durante una actividad oficial en Chimbas, el mandatario provincial sostuvo que aún no había recibido información formal sobre la agenda del Presidente, aunque dejó en claro cuál será la postura institucional de la provincia en caso de concretarse el viaje.

"No he tenido la oportunidad de tener esa noticia, pero por supuesto el Presidente, como corresponde, va a ser muy bien recibido en la provincia de San Juan. Es el presidente de todos los argentinos", manifestó Orrego ante los medios de comunicación.

Las especulaciones sobre el desembarco de Milei en San Juan surgieron a partir de informes periodísticos publicados a nivel nacional que señalan que la Casa Rosada trabaja en una agenda de recorridas por distintas provincias para el segundo semestre de 2026. El objetivo sería reforzar la presencia territorial de La Libertad Avanza en distritos donde el Presidente tuvo escasa actividad durante la campaña electoral que lo llevó al poder.