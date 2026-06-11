    • 11 de junio de 2026 - 16:47

    La inflación de mayo fue del 2,1% y acumula un 14,7% en lo que va del año

    El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual se desaceleró 0,5 puntos porcentuales contra abril. La cifra marcó el nivel más bajo desde el último cuatrimestre de 2025.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La inflación de mayo fue del 2,1% y acumuló un 14,7% en los primeros cinco meses del año, informó este jueves el INDEC. La variación mensual se desaceleró 0,5 puntos porcentuales con respecto a abril. El IPC nacional acumuló un aumento del 33,2% en el último año.

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    Así, el índice de precios al consumidor marcó el nivel más bajo desde septiembre de 2025, en línea con lo que estimaba el Gobierno y las consultoras privadas.

    La división de mayor incremento en el quinto mes de 2026 fue Comunicación (3,4%). En segundo lugar se ubicó Educación (2,9%), seguida por Recreación y cultura (2,8%), Salud (2,6%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,6%).

    En el extremo opuesto, las menores variaciones se registraron en Prendas de vestir y calzado (0,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%).

    Alimentos y bebidas no alcohólicas, que avanzó 2,5%, fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones del país debido a los aumentos en Pan y cereales y en Productos lácteos.

    En el noreste argentino, en cambio, la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, impulsada por las subas en gas en garrafa y alquileres.

    Los precios estacionales impulsaron a la inflación en mayo

    A nivel de las categorías que releva el INDEC, los precios Estacionales registraron el mayor incremento del mes, con una suba del 3,5%, explicada principalmente por el fuerte aumento de las verduras, que compensó parcialmente la caída observada en frutas.

    Por su parte, los precios Regulados avanzaron un 2,4% debido a los incrementos en combustibles, electricidad y agua.

    En tanto, el IPC Núcleo —que excluye los componentes estacionales y regulados— mostró un alza de 1,9%, impulsada por aumentos en restaurantes, bares y casas de comidas, así como en productos farmacéuticos.

    Rubro por rubro: las divisiones que quedaron por encima del nivel general en mayo de 2026

    Según informó el Indec, siete categorías se ubicaron por encima del promedio general de precios del mes:

    • Comunicación: 3,4%.

    • Educación: 2,9%.

    • Recreación y cultura: 2,8%.

    • Salud: 2,6%.

    • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,6%.

    • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,5%.

    • Bienes y servicios varios: 2,4%

    Las divisiones que quedaron por debajo del nivel general en mayo de 2026

    Otras seis categorías mostraron aumentos inferiores al nivel general de precios:

    • Transporte: 2%.

    • Restaurantes y hoteles: 1,8%.

    • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,4%.

    • Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,8%.

    • Prendas de vestir y calzado: 0,3%.

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