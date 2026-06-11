    • 11 de junio de 2026 - 10:50

    El INDEC dará a conocer la inflación de mayo: qué número esperan el Gobierno y las consultoras

    El organismo difundirá este jueves por la tarde el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las proyecciones anticipan una nueva desaceleración respecto de abril y el dato podría convertirse en el más bajo de los últimos meses.

    Inflación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La atención del mercado y del Gobierno está puesta en el dato de inflación que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 11 de junio. Las estimaciones privadas coinciden en que el índice correspondiente a mayo mostraría una nueva desaceleración respecto del 2,6% registrado en abril.

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    Según las previsiones de economistas y consultoras, la inflación del quinto mes del año se ubicaría entre 2,1% y 2,5%, con un consenso cercano al 2,3%. De confirmarse ese escenario, el indicador alcanzaría su nivel más bajo desde el segundo semestre de 2025.

    El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central proyectó una inflación de 2,3% para mayo, mientras que firmas privadas como Equilibra, LCG, Eco Go y C&T también prevén cifras en torno a ese nivel.

    Entre los factores que habrían contribuido a moderar la suba de precios aparecen una menor incidencia de los precios regulados, especialmente en combustibles, y una desaceleración en algunos servicios. Sin embargo, los alimentos continuaron mostrando incrementos, impulsados principalmente por el aumento de verduras y otros productos estacionales.

    Desde el Gobierno se muestran optimistas respecto del resultado. El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que espera un dato inferior al de abril, mientras que el presidente Javier Milei celebró recientemente la desaceleración observada en la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 2,1% en mayo.

    El dato oficial será difundido por el INDEC a las 16 y permitirá conocer si la tendencia descendente de la inflación logra consolidarse en los primeros meses del año.

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