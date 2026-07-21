    • 21 de julio de 2026 - 12:16

    Las exportaciones crecieron 24% y el superávit semestral se quintuplicó

    En junio, las ventas externas sumaron US$9.055 millones. El saldo acumulado entre enero y junio alcanzó los US$13.923 millones.

    Las exportaciones argentinas crecieron 24,5% en junio y el país completó 31 meses consecutivos con superávit comercial.

    Las exportaciones argentinas crecieron 24,5% en junio y el país completó 31 meses consecutivos con superávit comercial.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las exportaciones argentinas mantuvieron un fuerte crecimiento durante junio y alcanzaron los US$9.055 millones, un 24,5% más que en el mismo mes de 2025. Las importaciones, por su parte, sumaron US$6.861 millones y dejaron un superávit comercial de US$2.194 millones, según informó el Indec.

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    Con este resultado, la Argentina completó 31 meses consecutivos con una balanza comercial positiva. Además, el intercambio total de bienes —la suma de exportaciones e importaciones— llegó a US$15.916 millones, creció 16,4% interanual y alcanzó su valor más elevado desde agosto de 2022.

    El avance de las ventas externas se explicó por una combinación de mejores precios internacionales y mayores cantidades exportadas. Los valores aumentaron 16,5%, mientras que el volumen de productos enviados al exterior creció 6,8% frente a junio del año pasado.

    Exportaciones e importaciones en junio 2026

    Exportaciones e importaciones en junio 2026

    Los sectores que impulsaron las exportaciones

    Las manufacturas de origen agropecuario encabezaron las ventas externas con operaciones por US$3.344 millones y un crecimiento interanual del 31,6%. El resultado estuvo vinculado principalmente con los envíos de grasas y aceites, residuos de la industria alimentaria, carnes y sus preparados.

    Las manufacturas de origen industrial alcanzaron los US$2.418 millones y subieron 31,4%, impulsadas por productos químicos, metales comunes y sus manufacturas. Los combustibles y la energía también mostraron un incremento importante, del 31,1%, hasta llegar a US$1.406 millones.

    En este último rubro, el crecimiento se produjo principalmente por el aumento de los precios internacionales, ya que las cantidades exportadas disminuyeron 11,7%. Entre los productos con mayor incidencia aparecieron el petróleo crudo, los carburantes, el gas y otros combustibles.

    Los productos primarios, en tanto, registraron una mejora más moderada del 3,6% y totalizaron US$1.886 millones. Dentro de este grupo se destacó el avance de los minerales metalíferos, las escorias y las cenizas.

    Del lado de las importaciones, el aumento del 7,3% respondió al encarecimiento de los productos adquiridos en el exterior. Aunque los precios crecieron 11,6%, las cantidades importadas bajaron 3,8%, lo que demuestra que ingresaron menos bienes, pero con un costo promedio superior.

    Los bienes intermedios representaron el principal destino de las compras externas, con US$2.344 millones. Luego se ubicaron los bienes de capital, con US$1.119 millones, y las piezas y accesorios para equipos productivos, que sumaron US$1.094 millones. Las importaciones de vehículos particulares retrocedieron 10,6% interanual.

    El superávit se multiplicó por cinco en el semestre

    Entre enero y junio de 2026, las exportaciones acumularon US$49.454 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 24,4%. En el mismo período, las importaciones totalizaron US$35.531 millones y disminuyeron 3,9%.

    Como resultado, la balanza comercial dejó un saldo favorable de US$13.923 millones, cinco veces superior a los US$2.788 millones registrados durante los primeros seis meses de 2025. El intercambio comercial acumulado alcanzó los US$84.986 millones y aumentó 10,8%.

    Brasil continuó siendo el principal socio comercial de la Argentina durante junio, seguido por China y Estados Unidos. El país exportó US$1.176 millones al mercado brasileño e importó US$1.417 millones, mientras que las operaciones con China dejaron ventas por US$943 millones y compras por US$1.502 millones.

    El crecimiento de las exportaciones y la disminución acumulada de las importaciones fortalecieron el resultado externo durante la primera mitad del año. Sin embargo, los datos desestacionalizados mostraron que en junio las ventas externas bajaron 0,9% frente a mayo, mientras que las compras al exterior aumentaron 3,4%.

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