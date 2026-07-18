Convocan a empresas sanjuaninas a una misión comercial en México: requisitos y fechas

Las empresas de San Juan vinculadas a la producción de alimentos y bebidas tendrán una nueva oportunidad para buscar compradores en el exterior. Cancillería abrió la convocatoria para participar de una misión comercial en México , que se desarrollará durante septiembre en la capital de ese país.

Convocatoria para empresas sanjuaninas que busquen exportar y posicionarse en el mercado de México

La actividad está dirigida especialmente a firmas con oferta exportable y capacidad suficiente para abastecer cadenas de supermercados. La misión se realizará los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2026 , mientras que las postulaciones podrán presentarse hasta el 4 de agosto .

La convocatoria está abierta a empresas medianas y grandes del sector de alimentos y bebidas. Para San Juan, varios de los rubros priorizados coinciden con algunos de sus principales productos agroindustriales.

La propuesta no admite intermediarios: las empresas deberán ser productoras y contar con capacidad para proveer directamente a grandes compradores.

Cómo será la misión comercial en México

La agenda preliminar contempla distintas actividades destinadas a conectar a los empresarios argentinos con posibles clientes y socios comerciales.

Está previsto realizar:

Reuniones de negocios B2B con representantes de supermercados.

Encuentros institucionales.

Una visita a la Central de Abasto de Ciudad de México.

Un seminario sobre México como destino de exportación para empresas argentinas.

El objetivo será presentar la oferta exportable de cada firma, conocer las exigencias del mercado mexicano y establecer vínculos directos con potenciales compradores.

Requisitos para inscribirse

Las empresas interesadas deberán completar el formulario habilitado por Argentina Trade Net y presentar obligatoriamente un catálogo digital en formato PDF con información detallada sobre sus productos.

Datos importantes:

Cierre de inscripción: 4 de agosto de 2026.

4 de agosto de 2026. Fecha de la misión: 8, 9 y 10 de septiembre.

8, 9 y 10 de septiembre. Lugar: Ciudad de México.

Ciudad de México. Cupos: limitados.

limitados. Contacto: [email protected] .

. Teléfonos: (011) 4819-8048, 4819-3161 y 4819-8944.

Completar la inscripción no garantiza la participación. Una vez cerrada la convocatoria, se seleccionarán las empresas según su capacidad, los requisitos cumplidos y la oferta exportable presentada.

Además, cada firma deberá afrontar los gastos de pasajes, alojamiento, traslados y viáticos de sus representantes.

Una vidriera para los productos sanjuaninos

La misión representa una oportunidad especialmente atractiva para sectores consolidados en San Juan, como el vitivinícola, el olivícola y el de alimentos gourmet.

Una experiencia similar realizada en México en 2024 reunió a empresas argentinas con compradores, distribuidores y representantes de importantes cadenas comerciales. Durante aquellas jornadas se concretaron más de 160 reuniones con más de 30 contrapartes mexicanas, lo que muestra el potencial de este tipo de acciones para abrir mercados.