Éxito en el Parque de Mayo: más de 200 jóvenes se sumaron al programa de empleo "ATP"

Más de 200 chicos se interiorizaron sobre el programa "Aprender, Trabajar y Producir" en el Parque de Mayo.

El principal pulmón verde de la Ciudad de San Juan se convirtió en el escenario de una novedosa propuesta de inserción laboral para las nuevas generaciones. Durante el último fin de semana largo, más de 200 jóvenes participaron de una jornada de difusión que combinó información clave sobre el mercado de trabajo, entretenimiento y premios en el Parque de Mayo.

La iniciativa estuvo a cargo de la Dirección de Empleo y Formación, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de la provincia, con el objetivo de dar a conocer las bases y los beneficios del programa estatal "Aprender, Trabajar y Producir" (ATP).

Una ruleta interactiva para conectar con el empleo El equipo técnico de la Dirección instaló un stand en el parque donde la gran protagonista fue una colorida ruleta interactiva. Quienes paseaban por el lugar fueron invitados a girarla y responder preguntas vinculadas al programa ATP, el mundo laboral actual, los oficios más demandados y las habilidades blandas necesarias para conseguir un empleo en la provincia.

Cada ronda de preguntas se transformó en un espacio propicio para conversar mano a mano con los profesionales del área, quienes asesoraron a los jóvenes sobre las distintas alternativas de capacitación y los entrenamientos rentados que ofrece el programa para facilitar sus primeros pasos en el ámbito laboral.

Como condimento especial y para incentivar la participación en un clima de festejo, los participantes jugaron por camisetas de la Selección Argentina, aprovechando la gran expectativa que rodeó a los encuentros del combinado nacional frente a Suiza e Inglaterra.