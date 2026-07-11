Los chacareros sanjuaninos, en resistencia: ventas en caída, precios estancados y el desafío de seguir produciendo

((Con ventas que no repuntan, precios que quedaron por debajo de la inflación y productores obligados a endeudarse para seguir sembrando, el sector chacarero de San Juan atraviesa una de las etapas más complejas de los últimos años . A pesar del panorama, quienes continúan en la actividad mantienen intacta la esperanza de que la próxima temporada traiga una mejora impulsada por la recuperación económica.

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Así lo describió Sergio López, presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan, quien aseguró en contacto con DIARIO DE CUYO que la actividad acumula tres temporadas consecutivas con resultados negativos y que el invierno, que históricamente es un período difícil para la comercialización profundiza aún más la crisis. "En cuanto a lo productivo, sigue siendo una actividad bastante floja. Los inviernos son complicados porque hay mucha producción y se vende poco" , explicó.

Según indicó, el bajo poder adquisitivo impacta directamente sobre el consumo de frutas y verduras, provocando que las ventas permanezcan en niveles muy bajos, y llevando incluso a tener que contener los aumentos para no perder mercadería que no se puede sostener en el tiempo.

"Estamos vendiendo más barato que el año pasado. Con relación a la inflación estamos muy atrasados. Hoy valen igual o menos que el año pasado la acelga, la espinaca, la lechuga y todos los productos de la temporada" , señaló López con preocupación, ya que no actualizar en sintonía con la inflación lleva a que la actividad en el campo se encarezca más.

A su vez la llegada de frutas, verduras y hortalizas desde Mendoza presiona más los valores del mercado local. La gran escala de producción de la provincia vecina permite ofrecer productos a precios bajos, dificultando la competencia para los productores sanjuaninos.

Endeudamiento y chacareros que deciden dejar la actividad por la baja rentabilidad

La situación económica también deja huellas puertas adentro del sector. Muchos productores sobreviven gracias al famoso “fiado” que brindan proveedores de agroquímicos, viveros y comercios, mientras otros acumulan deudas que luego se reflejan incluso en el funcionamiento de la propia entidad.

"Hay productores con muchas deudas, créditos en comercios donde sacan productos para hacer las nuevas siembras. En el mercado también se nota cuando no pueden pagar la cuota social o los créditos que les damos", sostuvo López.

Como consecuencia, varios son los productores que decidieron abandonar la actividad o complementarla con otros trabajos para generar un ingreso que permita llegar a fin de mes sin pérdida. "Muchos han emigrado y otros se sustentan con actividades familiares. La merma se nota", afirmó.

El recambio generacional mantiene viva la actividad, la bocanada de oxígeno en la Sociedad e Chacareros

En medio de las dificultades también aparecen señales alentadoras. Durante este año se incorporaron entre 20 y 30 nuevos productores, en su mayoría jóvenes que continúan el trabajo siguiendo con en la actividad familiar.

Al respecto, López destacó: "Los productores jóvenes llegan con mucha energía y entusiasmo. Después se desaniman por los malos resultados económicos, pero arrancan con muchas ganas y ayudan a mantener viva la actividad".

Actualmente, según el último censo del sector, San Juan cuenta con alrededor de 320 productores chacareros en actividad.

La esperanza de los chacareros de San Juan puesta en la próxima temporada

Aunque reconocen que la campaña actual "está prácticamente perdida", los productores locales mantienen el optimismo de cara al futuro. La expectativa está puesta en una recuperación del consumo interno y en el impacto que podría generar el desarrollo de proyectos mineros sobre el bolsillo de los sanjuaninos.

"Estamos esperanzados de que se recuperen las ventas y el poder adquisitivo. Se espera con mucho entusiasmo la minería y una mejora económica que llegue en cualquier momento. Las esperanzas nunca decaen", concluyó López.

Mientras tanto, el sector continúa sosteniéndose con esfuerzo, crédito y trabajo familiar, en un escenario donde producir cada vez cuesta más y vender resulta cada vez más difícil.