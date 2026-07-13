Destacada participación de empresas sanjuaninas en Caminos y Sabores 2026

Del 9 al 12 de julio se llevó a cabo la XX edición de Caminos y Sabores. Esta propuesta, pensada para toda la familia, convocó a turistas de distintas partes del país a descubrir las artesanías locales, los sabores de cada región y las historias detrás de cada productor en una verdadera celebración de la identidad argentina. De acuerdo con lo informado por el comité organizador, entre los cuatro días de evento se registró el ingreso de 100.000 personas.

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En el marco del primer día de este evento, el gobernador Marcelo Orrego participó de "Cocina Caminos”, un espacio donde las provincias presentan una receta para destacar la gastronomía. San Juan estuvo presente con los ganadores del concurso Sabores Sanjuaninos, Gabriela Noroña y Facundo Espejo. Los embajadores locales prepararon un crocante de chuchoca, pasta de olivas verdes y conejo confitado en aceite de oliva con tomillo silvestre de Pedernal, además de una bondiola de cerdo braseada con arrope de uva bonarda del Valle de Tulum, acompañada de tomaticán y provoleta de cabra de Calingasta.

Caminos y Sabores es, ante todo, un viaje para los sentidos. A lo largo de estos años reunió a expositores de todo el país y se convirtió en una plataforma comercial única para impulsar los alimentos, las bebidas y el turismo argentino. En esta edición el recorrido estuvo organizado en nueve caminos temáticos: Federal; de los Dulces; de las Picadas; de los Frutos de la Tierra; de las Infusiones; de los Aceites y Aderezos; de las Bebidas; del Turismo y la Tradición; y de Tu Cocina.

Más allá de la venta directa al consumidor, la feria es espacio de networking y también permite generar vínculos comerciales a largo plazo. Este evento reúne a expositores con compradores de supermercados, distribuidores, hoteles, restaurantes y otros actores del sector, mediante encuentros coordinados previamente para fortalecer el desarrollo de las economías regionales y abrir nuevos mercados para los productores.

Al respecto, el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, comentó que “hemos tenido reuniones con gente de cancillería, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), de Prom Argentina, del Mercado Central de Buenos Aires y de distintos medios de comunicación especializados. Sin dudas estos espacios nos permiten seguir conectando a San Juan con distintas instituciones y actores nacionales”. En ese sentido, el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, destacó la decisión política del gobernador Marcelo Orrego de apoyar la participación de empresas sanjuaninas en eventos de gastronomía nacional.

La provincia de San Juan tuvo una destacada presencia con un atractivo stand interactivo que reunió a 20 empresas locales: Olivícola Frutolivo, Bodega Villa Borjas, Montilla Chocolates, Bodega Romano Pin, Licores Leblin, Profecía, Bodega Ángel Negro, Familia Bórbore Mattar, Destilería Cordillera, Bodega Merced del Estero, La Fortuna, Naturel Gourmet, Dates aceites y aceitunas, Finca Marticorena, Tutuna, Aguma, De la Presilla, Nucete, Champañera Miguel Mas y Familia Saleme.

La principal novedad que presentó Camino y Sabores para esta edición fue su infraestructura más amplia y moderna, en BA Ferial. De esta manera, los asistentes pudieron recorrer la feria con mayor comodidad y deleitarse al máximo con toda su programación. Al respecto, el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, destacó la decisión de los organizadores de realizar la feria en este nuevo lugar. “Para las provincias este tipo de evento significan una vidriera muy importante para el posicionamiento de las empresas. Por esa razón ha sido clave el trabajo interministerial entre Producción y Turismo, ya que nuestro stand resultó muy atractivo para los visitantes”, señaló el secretario Aciar.

Con respecto a la repercusión entre las empresas sanjuaninas que participaron, el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, comentó que “ha sido muy interesante la interacción no solamente de los consumidores, sino también con responsables de tiendas de supermercados, hipermercados y también representantes de HORECA (Hoteles, Restaurantes y Caterings/Cafeterías)”.

Además de reunir a emprendedores de cada provincia presentando sus productos con identidad regional ante miles de visitantes, la feria fue escenario de la entrega de los premios Experiencias del Sabor, un certamen que distingue la excelencia de las elaboraciones artesanales y reconoce el trabajo de quienes, a través de sus productos, preservan las tradiciones, los saberes y la identidad territorial argentina.

En esta edición, las categorías evaluadas fueron: Yerba Mate con palo, Miel de abeja, Queso de vaca pasta semi dura, Salame picado grueso, Dulce de leche familiar, Aceite de oliva virgen extra, y Gin Argentino.

En la categoría Aceite de oliva virgen extra, la empresa sanjuanina Familia Saleme resultó ganadora. El producto evaluado es un aceite de oliva certificado sin gluten, con indicación geográfica. De esa manera, la olivicultura sanjuanina continúa destacándose en eventos nacionales.