    • 17 de julio de 2026 - 12:19

    Convocatoria para empresas sanjuaninas que busquen exportar y posicionarse en el mercado de México

    El Gobierno de San Juan abrió una convocatoria clave destinada a empresas sanjuaninas que tengan como objetivo expandir en los mercados de México.

    Convocatoria para empresas sanjuaninas que quieran expanderse en México.

    Convocatoria para empresas sanjuaninas que quieran expanderse en México.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, bajo la gestión de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico y la Dirección de Comercio Exterior.

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    Esta propuesta busca potenciar el perfil exportador de la provincia, brindando a las pymes e industrias locales las herramientas necesarias para insertarse de manera competitiva en el exigente mercado mexicano.

    Requisitos y cómo participar de la convocatoria

    Las autoridades provinciales informaron que el llamado está dirigido de forma exclusiva a firmas radicadas en San Juan que cuenten con potencial exportador o que ya tengan experiencia en el comercio internacional y busquen consolidar su presencia en ese destino.

    Para participar o recibir mayor asesoramiento sobre las etapas del programa, las empresas interesadas deberán ponerse en contacto directo con los organizadores. Las vías de comunicación habilitadas son:

    Teléfono de contacto: 4306430

    A través de estos canales, el equipo técnico de la Dirección de Comercio Exterior proporcionará los detalles sobre los formularios de inscripción, los perfiles de productos demandados y el cronograma de actividades planeado para el desembarco comercial.

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