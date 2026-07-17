Convocatoria para empresas sanjuaninas que busquen exportar y posicionarse en el mercado de México

El Gobierno de San Juan abrió una convocatoria clave destinada a empresas sanjuaninas que tengan como objetivo expandir en los mercados de México.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, bajo la gestión de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico y la Dirección de Comercio Exterior.

Esta propuesta busca potenciar el perfil exportador de la provincia, brindando a las pymes e industrias locales las herramientas necesarias para insertarse de manera competitiva en el exigente mercado mexicano.

Requisitos y cómo participar de la convocatoria Las autoridades provinciales informaron que el llamado está dirigido de forma exclusiva a firmas radicadas en San Juan que cuenten con potencial exportador o que ya tengan experiencia en el comercio internacional y busquen consolidar su presencia en ese destino.

Para participar o recibir mayor asesoramiento sobre las etapas del programa, las empresas interesadas deberán ponerse en contacto directo con los organizadores. Las vías de comunicación habilitadas son: