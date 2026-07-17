Inflación mayorista: los precios subieron 1,1% en junio y marcaron su menor nivel en cuatro meses

La inflación mayorista mostró una fuerte desaceleración durante junio al ubicarse en 1,1%, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El Índice de Precios Internos al por Mayor desaceleró con fuerza respecto de mayo y quedó por debajo de la inflación minorista. Luis Caputo destacó que fue el mejor dato para un mes de junio desde que comenzó la serie.
La inflación mayorista mostró una fuerte desaceleración durante junio al ubicarse en 1,1%, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El indicador se redujo 1,4 puntos porcentuales respecto de mayo, cuando había alcanzado el 2,5%, y se convirtió en el registro más bajo de los últimos cuatro meses.
Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado a través de sus redes sociales y remarcó que también se trató de la menor variación para un mes de junio desde el inicio de la serie del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que comenzó en diciembre de 2015.
El informe del Indec también mostró que la inflación mayorista se mantuvo por debajo del índice de precios al consumidor. Mientras la inflación minorista fue del 1,9% en junio, los precios mayoristas avanzaron solo un 1,1%. En el acumulado del primer semestre, el IPIM registró un incremento del 15,6%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,7%.
La evolución de los precios estuvo impulsada principalmente por un aumento del 1% en los productos nacionales y del 2,3% en los productos importados. Dentro de los bienes producidos en el país, el mayor incremento correspondió a la energía eléctrica, que subió 6,6%. También se registró un alza del 1,6% en las manufacturas, mientras que los alimentos y bebidas mostraron una baja mensual del 0,3%, un dato que fue resaltado por Caputo. En tanto, los productos primarios retrocedieron 1,2%.
Además del IPIM, el Indec difundió los otros indicadores que integran el seguimiento de los precios mayoristas. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye los impuestos incluidos en el IPIM, también aumentó 1,1% en junio y acumuló una suba interanual del 33%. Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la evolución de los precios de la producción nacional sin impuestos, registró igualmente un incremento del 1,1% en el mes y una variación del 34% en los últimos doce meses.