Uber acordó comprar PedidosYa y esto es lo que puede cambiar para usuarios y comercios

Uber dio un paso decisivo para quedarse con Delivery Hero, la compañía alemana propietaria de PedidosYa , mediante una operación valuada en US$14.800 millones . El acuerdo incluye las actividades de la plataforma de reparto en la Argentina, aunque no generará cambios inmediatos para quienes realizan pedidos ni para los comercios adheridos.

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La empresa estadounidense ofreció 41,50 euros por cada acción de Delivery Hero. La transacción todavía debe obtener aprobaciones regulatorias y alcanzar el nivel mínimo de aceptación previsto, por lo que su cierre está proyectado para el segundo semestre de 2027.

La operación representa, por ahora, un cambio de control empresarial. Cualquier integración tecnológica o comercial se implementaría después de concretarse la compra y deberá ser comunicada oportunamente.

Uber anticipó que la combinación de sus servicios con Delivery Hero permitiría brindar a los consumidores más opciones de compra, promociones y una experiencia integrada entre movilidad y reparto.

Entre los cambios proyectados aparecen:

Una mayor integración entre viajes, delivery y compras.

Nuevos beneficios o promociones vinculados con Uber One.

Una oferta más amplia de restaurantes, supermercados y comercios.

Herramientas publicitarias y de promoción más avanzadas para los locales.

Mayor volumen de pedidos y oportunidades para repartidores y conductores.

Estas mejoras forman parte de las expectativas anunciadas por Uber y todavía no tienen fechas ni condiciones definidas para la Argentina.

Qué puede significar para los comercios

La principal promesa para restaurantes y negocios es el acceso a la amplia base de usuarios de Uber. La compañía espera que esa combinación genere nuevos pedidos y permita ofrecer herramientas más completas de publicidad, promociones y comercio local.

Sin embargo, todavía no se informó si cambiarán las comisiones que pagan los establecimientos, los contratos vigentes o el sistema utilizado para administrar los pedidos. Por eso, cualquier modificación deberá conocerse una vez que avance la integración.

Argentina seguirá dentro de PedidosYa

La compra comprende las operaciones de PedidosYa en la Argentina y otros doce países latinoamericanos. En cambio, las actividades de la marca en Chile y Ecuador serán transferidas a la firma de inversiones SSW Partners, junto con otros negocios donde existe una superposición significativa entre Uber Eats y Delivery Hero.

Con la operación, Uber y Delivery Hero pasarán a reunir presencia en 99 mercados y un volumen combinado de operaciones de US$236.000 millones, tomando como referencia los números de 2025.

En síntesis, los usuarios argentinos podrán continuar usando PedidosYa como hasta ahora. Los cambios más importantes —como promociones compartidas, integración de servicios o nuevas condiciones comerciales— recién podrían aparecer después de que la adquisición sea aprobada y concretada.