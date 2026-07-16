    • 16 de julio de 2026 - 17:46

    Más de 1.400 sanjuaninos ya se capacitaron: se viene una nueva cohorte de Alfabetización en IA

    La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación lanzó la sexta cohorte del curso de Alfabetización en Inteligencia Artificial. Comenzará el 3 de agosto y está destinado a mayores de 16 años.

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    Desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación se anunció la apertura de la sexta cohorte para el curso Alfabetización en Inteligencia Artificial, que iniciará el lunes 3 de agosto.

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    Esta iniciativa es posible gracias al convenio que firmó el Gobierno de San Juan con Eidos Global. Hasta el momento se han realizado cinco cohortes que han permitido la formación de más de 1.400 sanjuaninos mayores de 16 años.

    La sexta cohorte de Alfabetización en Inteligencia Artificial, que comenzará el lunes 3 de agosto, tendrá una duración total de 10 horas que se distribuirán durante 3 semanas. La distribución de esas horas consiste en 4 horas sincrónicas online (a cursar 2 horas por semana) y 6 horas asincrónicas (a cursar en día y horario a elección, con fecha límite). Las clases finalizan el 21 de agosto.

    El cursado sincrónico se puede realizar los días lunes, miércoles o viernes. El horario puede ser de 10 a 12 horas, de 14 a 16 horas o de 18 a 20 horas (sujeto a modificaciones por razones de cupo).

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