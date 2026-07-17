Los alimentos que lideraron las mayores subas y bajas de precios durante el primer semestre en las góndolas de San Juan

El INDEC informó el nuevo valor del IPC (Índice de Precios al Consumidor) correspondiente a junio y con el dato se puede conocer el acumulado que tuvo la inflación durante el primer semestre, que fue del 16,8%. Lejos de ir en la misma sintonía, en las góndolas de San Juan las variaciones de precio han estado por encima y por debajo de ese valor, demostrando los vaivenes de la canasta alimentaria.

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Desde la Fundación para el Desarrollo Global se compartió el último informe con los datos de junio, donde se puede hacer una lectura del comportamiento de los costos de distintos artículos que conforman la canasta básica de alimentos. Tomando como parámetros los primeros seis meses, se puede observar que hubo alimentos que encabezaron subas mensuales pero que en el acumulado el impacto es menor que otros.

Conforme a los informes analizados con datos de enero a junio del 2026, los alimentos que encabezaron las mayores subas en San Juan fueron principalmente productos del rubro hortalizas, legumbres y menudencias.

Hortalizas: Registraron el mayor aumento del semestre con un 77,32%, pasando de $1.706 en enero a $3.025 en junio. Este rubro fue líder de aumentos mensuales en mayo con incrementos que rondaron el 104,7%.

Menudencias: Tuvieron un incremento acumulado del 48,68%, subiendo de $3.749 a $5.574. La mayor suba mensual se dio en marzo con el 25,4%.

Legumbres secas: Su precio aumentó un 37,87%, de $4.225 a $5.825, registrando la mayor variación en febrero con un 25,4%.

Galletitas dulces: Este rubro registró una suba acumulada del 28,33%, pasando de $6.470 a $8.303.

Queso: Incrementó su valor en un 27,32% en seis meses, pasando de $10.218 a $13.010

Batata: Acumuló un aumento del 25,81%, pasando de $1.550 a $1.950. Fue el artículo que más aumentó en el mes de abril, registrando una variación en el precio de 27,6%.

Papa: Registró una suba total del 24,96%, de $1.150 a $1.437. Fue uno de los productos que más subió en enero, con una variación del 15%) y en febrero del 30,4%.

Azúcar: Aumentó un 19,56%, pasando de $1.309 a $1.565.

Aceite: Tuvo un incremento del 19,25%, subiendo de $3.792 a $4.522.

Arroz: Registró una suba del 16,00%, de $2.500 a $2.900.

Es importante destacar que, aunque las frutas encabezaron las subas mensuales en enero en el orden del 19,3% y en febrero con el 30,4%, terminaron el semestre con una baja acumulada debido a fuertes descensos que se dieron en marzo (-19,3%), abril (-22,2%) y mayo (-14,8%).

Los alimentos que encabezaron las mayores bajas en el primer semestre

Los artículos en góndola que registraron una tendencia deflacionaria o estabilidad, comparando los precios de enero de 2026 con los de junio de 2026, fueron siete artículos específicos.

Frutas: Fue el producto con la mayor caída del semestre, con una baja promedio del 29,77%, pasando de $3.356 en enero a $2.357 en junio. Como se mencionó antes, a pesar de haber subido fuertes incrementos en enero y febrero, registró tres meses de bajas que superaron los 10 puntos.

Condimentos: Registraron una baja acumulada del 23,63%, cayendo de $5.674 a $4.333. Su descenso más marcado ocurrió en el mes de abril, con una caída mensual del 26,2%.

Dulces: Tuvieron una reducción total del 10,59%, pasando de $8.750 a $7.823. Este rubro mostró fuertes oscilaciones, con una baja del 22,3% en marzo y otra del 11,2% en junio.

Huevos: Su precio descendió un 3,50% en el semestre, pasando de $4.663 a $4.500. La mayor parte de esta baja se consolidó en el mes de febrero.

Harina de trigo: Registró una baja del 3,45%, cayendo de $1.450 a $1.400. Este precio se mantuvo estable en el valor más bajo durante los últimos cuatro meses del semestre.

Yerba: Tuvo una disminución acumulada del 2,68%, bajando de $5.600 a $5.450. A lo largo del semestre registró bajas mensuales importantes en febrero (-8,9%) y mayo (-6,5%).

Café: Registró una leve baja del 2,42%, pasando de $47.926 a $46.764.

Cabe destacar que otros productos, aunque terminaron el semestre con aumentos, registraron bajas mensuales significativas en momentos puntuales, como las hortalizas (-26,9% en abril), la papa (-6,7% en marzo) o los fideos (-4,0% en mayo), lo que ayudó a moderar sus incrementos finales.

El costo de la canasta de alimentos en San Juan según Fundación para el Desarrollo Global

En torno a lo que es el cálculo de la Canasta Básica de Alimentos, tras un relevamiento realizando sobre 30 artículos durante las cuatro semanas de cada mes, tomando como referencia marcas reconocidas, evitando promociones y productos premium, se precisa que la misma tuvo un valor en junio de $235.350. En comparación al mes anterior, se observa una variación a la suba del 1,4%.

La mayor suba del mes lo registraron las hortalizas, mientras que hubo otros productos que sostuvieron sus costos entre mayo y junio, como la harina de trigo y los huevos. Por su parte las galletas saladas, harina de maíz, bebidas alcohólicas, sal fina y condimentos tuvieron subas por debajo del 1% en comparación a los valores de mayo.

Cabe recordar que los valores mencionados por la consultora privada son a modo de referencia para la elaboración de los informes, lo que no implica que el consumidor sanjuanino pueda encontrar artículos a precios más bajos o elevados en el mercado.